Diputados de PAN denunciaron presunto nepotismo e incongruencia al interior de Morena, después de que, durante la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados del pasado 10 de junio, se aprobó una solicitud de licencia del diputado morenista, Ulises Mejía Haro, en la cual se supo que su suplente es su papá, Antonio Mejía Haro.

Dicho legislador es uno de los aspirantes de Movimiento de Regeneración Nacional a la gubernatura de Zacatecas, y su suplente es ex candidato de la izquierda a la gubernatura de la misma entidad en 2010, contienda que perdió frente al priista Miguel Alonso Reyes.

La diputada panista Nohemí Luna, sostuvo que si bien, no es ilegal que tú suplente sea un familiar, "sí es incongruente con lo que predica la 4T".

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"La ley lo permite, me parece que Ulises no cometió una ilegalidad, y yo estoy segura que como él hay muchísimos, lo que único es que sí deja en evidencia la incongruencia del movimiento de la cuarta transformación, porque se desgarran las vestiduras por un cambio de la ley contra el nepotismo cuando en la práctica pues vemos familias enteras en todos los estados viviendo del presupuesto público", aseveró la vicecoordinadora panista.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, consideró que el mandato que dio la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en cuanto a la prohibición del nepotismo, "ha pasado de noche entre los grupos mayoritarios como es Morena y sus aliados".

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"Siguen añorando el tema del nepotismo porque les conviene, primero entre grupos, y segundo entre familia", indicó.

El diputado suplente Antonio Mejía Haro. Foto: Facebook @AntonioMejiaHaro

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El líder panista puntualizó que fue el grupo parlamentario de Morena, el que a la par de avalar la reforma antinepotismo, impulsó que esta disposición se aplicara hasta el año 2030, "es decir que impidieron que entrara de forma inmediata esta medida porque precisamente piensan imponer durante el año 2027 nuevamente esta práctica y cuidarse entre familias y entre grupos".

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Aseveró que si bien, en este momento dicha práctica no es ilegal, "sí es completamente inmoral".

"Esas prácticas tienen que terminar en cualquier grupo, en cualquier color, en cualquier partido. La ciudadanía ya no está para aguantar estos desplantes de nepotismo y de protección entre grupos familiares e intereses políticos", concluyó.

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