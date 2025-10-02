El Día de Muertos es una fuente inagotable de inspiración en la moda contemporánea y diferentes marcas de ropa, calzado y accesorios ya han convertido en costumbre la creación de ediciones especiales para honrar esta tradición mexicana.

Los tenis inspirados en el Día de Muertos son de los más esperados cada año. Destacadas marcas deportivas suelen lanzar colecciones con sus siluetas emblemáticas en versiones con elementos de esta celebración: catrina, cempasúchil, pan de muerto y más. Es una mezcla de arte, estilo y cultura.

Los tenis “Día de Muertos 2025”

adidas

Desde el 2 de octubre, la colección Día de Muertos de adidas está disponible en su tienda en línea. Este año, crearon una cápsula inspirada en el delicioso pan de muerto, además, incorporan guiños al papel picado. Las siluetas que forman parte de esta edición especial son Campus 00s, Run 70s y Grand Court.

En la paleta predomina un beige que evoca el tono del pan de muerto, así como colores vivos como morado, naranja y rosa. Uno de los elementos más llamativos es el diseño del azúcar del pan de muerto presente en los Campus 00s.

El pan de muerto es motivo de inspiración de los tenis de adidas. Foto: Especial

Converse

Converse se une a la celebración del Día de Muertos con una campaña llamada “Vivamos nuestras tradiciones”. Los tenis Chuck 70 tienen en el diseño elementos distintivos de esta tradición, como flores, calaveritas, velas y papel picado, además, suman la figura de la hermosa mariposa monarca.

La campaña fue filmada en Michoacán: “En estas grabaciones se resaltó la importancia de la entidad en la celebración de Día de Muertos, al mostrar elementos michoacanos como las mariposas monarca, calaveras y flores de cempasúchil, que se encuentran plasmados en su línea de tenis Chuck Taylor All Star”, compartió la Secretaría de Turismo de Michoacán mediante un comunicado.

Las icónicas botas de lona Converse se unen a la celebración del Día de Muertos. Foto: Especial

Puma

La marca Puma llevó la magia del Día de Muertos a dos de sus siluetas emblemáticas. Los Puma Palermo están inspirados en el pan de muerto: “Sus tonos cálidos evocan la suavidad del pan recién horneado”, los cuales se complementan con un vivo diseño floral. Los Puma Suede XL rinden homenaje a la figura de la catrina, vienen en un intenso color negro, sobre el que destaca el naranja del cempasúchil y el colorido del papel picado.

“Con esta entrega, Puma celebra el Día de Muertos recordándonos que la tradición no solo vive en los altares: también se camina en las calles, se porta con estilo y se convierte en un homenaje vivo que conecta generaciones”, expresan desde la firma deportiva.

Los tenis Suede XL rinden homenaje a la catrina y su figura se puede ver en la lengüeta. Foto: Especial

Skechers

En las vitrinas de Skechers resalta el colorido de su colección de Día de Muertos “Vivos estamos”. Diferentes diseños inspirados en la celebración se plasman en sus tenis Skechers Street Uno, de colores blanco, negro y rosa. En las propuestas multicolor vemos figuras como calaverita, flores, perro guardián. Un par de color negro tiene diseño de calavera en dorado que crea un bonito contraste. Los tenis tienen un charm de calaverita en las agujetas.

“Su construcción vegana y silueta se complementan con la comodidad de la plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam y la entresuela con burbuja de amortiguación visible Skech-Air, para que disfrutes de estilo y soporte en cada paso”, detallan sobre la comodidad que suelen ofrecer sus zapatos.

Skechers ofrece varios diseños de tenis blancos en este Día de Muertos. Foto: Especial

Vans

“En México, el colibrí es mucho más que un ave... es un mensajero de paz entre quienes están y quienes se han ido… Desde esa leyenda nace nuestra colección ‘Diles que estoy bien’, un homenaje al Día de Muertos que transforma la tradición en un mensaje eterno de memoria y conexión”, comunican en las redes sociales de Vans.

La marca de moda urbana lanza esta colección especial de la que son parte dos diseños de tenis Old Skool: uno presenta un estampado destacado de colibrí azul y verde; el otro, tiene un diseño lateral de flor de cempasúchil. Ambos tienen auténticas agujetas negras con diseño geométrico verde muy llamativo y moderno.

El colibrí y el cempasúchil son protagonistas de la colección de Vans. Foto: Especial

