Panam lanza tenis en colaboración con Totis: ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlos?

Por medio de redes sociales, se viralizaron las primeras imágenes de la colaboración Totis x Panam, la cuál causó sensación al fusionar los elementos más emblemáticos de dos importantes marcas mexicanas que se volvieron parte de la cultura popular dentro y fuera del país.

Los tenis Panam fueron creados para ofrecer a los mexicanos un calzado cómodo y de calidad, que se ha mantenido vigente adaptándose a la moda urbana y creando un fuerte vínculo con la cultura mexicana a través de colaboraciones fuera de lo común.

Por su parte Totis, es la marca de botanas fundada en el Estado de México en el año 1987 y que se ha colado entre los recuerdos de aquellos que han crecido consumiendo sus productos.

Leer también: Calendario SEP: ¿cuáles son los puentes y días feriados de octubre 2025?

Tenis Panam. Foto: Especial

¿Cuánto cuestan los tenis de la colaboración de Panam y Totis?

Los tenis más originales de la temporada resplandecen por estar inspirados en los aritos de Totis con destellos de color verde y blanco, entre los elementos que hacen inconfundible a esta colaboración, se encuentran tres charms en forma de frituras de aro al frente y otro que va por un lado con el nombre y la mascota de la marca.

El modelo “Coyote” se encuentra disponible para su compra a través de su página web con un costo de $1,000 pesos, mientras que el modelo “Meztli” para tallas infantiles tiene un costo de $450 pesos.

Leer también: Tilly Norwood, primera actriz generada con IA, genera debate en redes tras poner en aprietos a Hollywood

Dos grandes marcas mexicanas se fusionan en la colaboración Panam x Totis. Foto: Redes Sociales

Aunque este modelo también se encuentra de venta física en algunas tiendas Panam, la colaboración es limitada, así que para garantizar la existencia de tallas, debe consultarse en línea.

También te interesará:

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

⁠Caso “Papayita”: lanzan corrido en honor a Carlos Gurrola, tras muerte por presunta broma de compañeros de trabajo

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs