Universal Deportes | 13-06-26 | 22:20 | Actualizada | 13-06-26 | 22:20 |

Tijuana, 13 de junio.- Mientras que aficionados mexicanos e iraníes de ambos lados de la frontera mostraron apoyo con mariachis a la selección de futbol de Irán que se encuentra en , el equipo agradeció la muestra de cariño regalando camisetas oficiales.

Residentes de Tijuana así como extranjeros persas y americanos llegaron hasta las puertas del hotel ubicado sobre una de las principales avenidas de esta ciudad, para mostrar su empatía a los jugadores del equipo de fútbol que se prepara en territorio mexicano previo a su partido en la .

Durante los últimos días, el equipo ha recibido aficionados, pero este sábado 13 de junio no solo llegaron con álbumes con el rostro de los futbolistas o solicitando autógrafos, sino que recibieron un singular detalle de sus seguidores: música con mariachis.

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Los músicos llegaron momentos antes de que los jugadores salieran del hotel y subieran al camión que los traslada hasta el Estadio Caliente donde entrenan y que se encuentra a unas cuantas calles de distancia. Entonaron canciones clásicas de la cultura mexicana.

Mientras el mariachi tocaba su música, la llegada de aficionados continuó hasta concentrarse un grupo de personas locales y otros de origen iraní, residentes en Tijuana y también de California. Al mismo tiempo los carros que circulaban sobre la avenida se detenían para mostrar su apoyo tocando el claxon.

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La respuesta de la selección fue acercarse a sus seguidores y entregarles camisetas del equipo como un agradecimiento por el apoyo mostrado desde su llegada a la ciudad fronteriza.

Mientras el mariachi tocaba su música, la llegada de aficionados continuó hasta concentrarse un grupo de personas locales y otros de origen iraní, residentes en Tijuana y también de California. Foto: Gabriela Martínez
Mientras el mariachi tocaba su música, la llegada de aficionados continuó hasta concentrarse un grupo de personas locales y otros de origen iraní, residentes en Tijuana y también de California. Foto: Gabriela Martínez

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“¡Valió la pena cada maldito minuto!”, gritó un residente tijuanense quien llegó desde la mañana y logró recibir una de las camisetas, “no había ni desayunado”, dijo mientras extendía la camiseta oficial.

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JACL/cdm

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