Tijuana, 13 de junio.- Mientras que aficionados mexicanos e iraníes de ambos lados de la frontera mostraron apoyo con mariachis a la selección de futbol de Irán que se encuentra en Tijuana, el equipo agradeció la muestra de cariño regalando camisetas oficiales.

Residentes de Tijuana así como extranjeros persas y americanos llegaron hasta las puertas del hotel ubicado sobre una de las principales avenidas de esta ciudad, para mostrar su empatía a los jugadores del equipo de fútbol que se prepara en territorio mexicano previo a su partido en la Copa del Mundo de Fútbol.

Durante los últimos días, el equipo ha recibido aficionados, pero este sábado 13 de junio no solo llegaron con álbumes con el rostro de los futbolistas o solicitando autógrafos, sino que recibieron un singular detalle de sus seguidores: música con mariachis.

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Los músicos llegaron momentos antes de que los jugadores salieran del hotel y subieran al camión que los traslada hasta el Estadio Caliente donde entrenan y que se encuentra a unas cuantas calles de distancia. Entonaron canciones clásicas de la cultura mexicana.

Mientras el mariachi tocaba su música, la llegada de aficionados continuó hasta concentrarse un grupo de personas locales y otros de origen iraní, residentes en Tijuana y también de California. Al mismo tiempo los carros que circulaban sobre la avenida se detenían para mostrar su apoyo tocando el claxon.

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La respuesta de la selección fue acercarse a sus seguidores y entregarles camisetas del equipo como un agradecimiento por el apoyo mostrado desde su llegada a la ciudad fronteriza.

Mientras el mariachi tocaba su música, la llegada de aficionados continuó hasta concentrarse un grupo de personas locales y otros de origen iraní, residentes en Tijuana y también de California. Foto: Gabriela Martínez

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“¡Valió la pena cada maldito minuto!”, gritó un residente tijuanense quien llegó desde la mañana y logró recibir una de las camisetas, “no había ni desayunado”, dijo mientras extendía la camiseta oficial.

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🥳 Aficionados iraníes y mexicanos en ambos lados de la frontera, celebran y muestran apoyo a la selección de Irán, en Tijuana, previo a su entrenamiento



Video 📹 Gabriela Martínez pic.twitter.com/kcRHQK2Fsq — El Universal (@El_Universal_Mx) June 14, 2026

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JACL/cdm