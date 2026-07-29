[Publicidad]
Tlalnepantla, Méx.— La Unidad de Asuntos Internos de Tlalnepantla abrió una investigación para determinar a qué corporación pertenece el presunto policía que intentó detener a un automovilista que transitaba por Periférico Norte y contaba con pase turístico, informó el subdirector de Tránsito y Vialidad de la Comisaria General de Proximidad y Seguridad Ciudadana del municipio, Salvador Castillo.
“Efectivamente, no es un policía del municipio, nosotros no contamos con motocicletas chopper o de ese tipo de motocicleta, nosotros tenemos otro tipo de motocicleta y la vestimenta con la que nosotros contamos es totalmente diferente”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.
El subdirector recordó que en Tlalnepantla los policías facultados para infraccionar son mujeres con uniforme de camisola blanca con vivos naranja y portan handheld.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
La Liga MX busca terminar la hegemonía de la MLS en el Juego de Estrellas
Universal Deportes
Jiří Lehečka prioriza el proceso más que el “destino final”; inicia una nueva etapa en el Abierto de Los Cabos
Nación
Empresa contratada por la UNAM ignoró vigilancia de examen; tenía un supervisor por 150 aspirantes
Universal Deportes
Jiří Lehečka afronta su primer desafío en México; debuta en el Abierto de Los Cabos con el mejor ranking de su carrera
Al día
Metro CDMX instalara cámaras térmicas para conocer la ocupación en vagones y estaciones
Al día
Morena defiende a Claudia Sheinbaum y niega persecución política contra Ernesto Ruffo Appel
Espectáculos
¿Se confirma que RoRo sí tenía ventaja sobre Rivers? Tiktoker se da martillazos para demostrarlo
Espectáculos
¿RoRo mintió para tener ventaja sobre Rivers? Ibai rompe el silencio sobre La Velada del Año VI