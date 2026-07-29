Tlalnepantla, Méx.— La Unidad de Asuntos Internos de Tlalnepantla abrió una investigación para determinar a qué corporación pertenece el presunto policía que intentó detener a un automovilista que transitaba por Periférico Norte y contaba con pase turístico, informó el subdirector de Tránsito y Vialidad de la Comisaria General de Proximidad y Seguridad Ciudadana del municipio, Salvador Castillo.

“Efectivamente, no es un policía del municipio, nosotros no contamos con motocicletas chopper o de ese tipo de motocicleta, nosotros tenemos otro tipo de motocicleta y la vestimenta con la que nosotros contamos es totalmente diferente”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El subdirector recordó que en Tlalnepantla los policías facultados para infraccionar son mujeres con uniforme de camisola blanca con vivos naranja y portan handheld.

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