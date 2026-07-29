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Villa del Carbón, Méx.— Los trabajos de reencarpetamiento en la carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón, a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México como parte de la rehabilitación de esta vialidad, continúan luego de la balacera registrada el pasado 24 de julio, que dejó dos personas sin vida y al menos cuatro lesionados.
En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo observar que se realizan trabajos de fresado de la carpeta asfáltica y un carril fue cerrado en un tramo de 250 metros. Dos jóvenes que asisten la obra se mantienen en los extremos para dar paso a los vehículos de manera coordinada.
“Sin incidentes” se realizan las labores, señalaron los trabajadores que se encuentran a la altura de San Juan de las Tablas y Molinitos. También se observaron camiones de carga que se encargan de llevar el asfalto que es retirado. La circulación vehicular presenta afectaciones debido a la reducción a un sólo carril de esta vialidad.
Los trabajadores de la obra informaron que el reencarpetado de la carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón se realizará en cuatro puntos, con el objetivo de agilizar las labores y reducir el tiempo de afectación a los usuarios.
La obra contempla la intervención de 48.6 kilómetros de esta vialidad que conecta los municipios de Villa del Carbón, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla.
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