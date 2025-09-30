Tilly Norwood, primera actriz generada con IA, genera debate en redes tras poner en aprietos a Hollywood

Tilly Norwood es la primera actriz generada por Inteligencia Artificial que está generando polémica dentro de la industria cinematográfica.

La joven, de tez blanca y cabello castaño, generó debate e Hollywood tras su aparición y los deseos de su creadora al querer que sea actriz.

Durante el Festival de Cine de Zúrich, se anunció a la primera “estrella sintética”, la primera “gran amenaza” para todos los actores y actrices.

¿Quién es la primera actriz generada con IA?

La Inteligencia Artificial parece superar en tan poco tiempo las expectativas a su alrededor, de lograr hacer resúmenes o imágenes a crear a la primera actriz sólo por computadora.

La idea es de la comediante, actriz y experta en tecnología Eline Van der Velden, junto con el estudio Xicoia, un espacio enfocado a la creación de “talento digital”. Aunque Tilly aún no hace su presentación oficial, se encuentra ya en redes sociales. En YouTube existen una gran variedad de videos sobre ella y en su cuenta de Instagram tiene más de 30 mil seguidores.

De acuerdo con su biografía de Instagram, Tilly vive en Londres, mayormente en cafeterías, evidentemente, todo creado por Inteligencia Artificial.

¿Es la IA el futuro del cine?

Eline comentó al medio Deadline que su empresa ya mantiene conversaciones con algunas agencias interesadas en representar a Tilly como si fuera una actriz real.

"Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, ese es el objetivo de lo que estamos haciendo", comentó Van der Velden.

La presencia de la primera actriz generada por IA generó debate y discusión profunda en redes sobre cómo manejar las nuevas herramientas que ofrece la tecnología, y aunque aún no ha participado en ninguna producción, su sola existencia anunció lo surreal que puede ser la IA.

