Este 30 de septiembre, se conmemoran diferentes hechos relacionados con la salud, los idiomas, los contenidos audiovisuales y la blasfemia.

El propósito de cualquier día conmemorativo es generar conciencia y visibilización sobre determinadas problemáticas que enfrenta la población.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre lo ocurrido en un día como hoy y sobre nuevas jornadas conmemorativas que van surgiendo con el paso de los años.

¿Qué efemérides se celebran este 30 de septiembre?

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción. Fuente: Freepik.

Las Naciones Unidas mencionan que este día tiene el fin de rendir tributo a los profesionistas lingüísticos que comparten sus conocimientos y se desempeñan en acercar a las naciones, facilitar el diálogo, el entendimiento y la cooperación, contribuir al desarrollo y reforzar la paz y la seguridad mundiales a través de la traducción.

Este día se escogió ya que celebra la festividad de San Jerónimo, quien fue traductor de la Biblia y patrón de los traductores.

La Declaración Universal de Derechos Humanos ostenta el récord Guiness de ser el documento más traducido del mundo. Ha sido traducida a más de 500 lenguas.

La ONU es uno de los mayores empleadores del mundo de profesionales lingüísticos, por lo que Naciones Unidas tiene seis lenguas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

Día Internacional del Derecho a la Blasfemia

Día Internacional del Derecho a la Blasfemia . Foto: Freepik

El objetivo de este día es que las personas puedan expresar libremente su posición sobre las diferentes religiones sin emitir juicios y que su opinión sea respetada.

Según el sitio web “diainternacionalde”, menciona que este día fue establecido por el Center for Inquiry, una organización estadounidense que promueve la ciencia, la razón y los valores humanistas.

Por otro lado, el origen de este día surgió a través del aniversario de una publicación que se hizo en Dinamarca de unas caricaturas sobre Mahoma en 2005 y que produjo una gran polémica en este país con la indignación de algunos sectores radicales defensores del Islam y que desencadenó ataques, saqueos y muertes, tanto de los implicados como de la población civil.

Día Internacional del 'Podcast'

Día Internacional del 'Podcast'

Este 30 de septiembre se difunde y visibiliza el potencial que ha tenido este nuevo medio de comunicación “podcast” en los últimos años.

Según el sitio web de la Universidad de Guanajuato nos dice que el origen de este día se debe a Steve Lee en 2014, fundador de Modern Life Network. Un sitio web que contiene podcasts con diversos temas y temáticas: como tecnología, deportes, salud y estilo de vida.

Actualmente muchas personas difunden sus podcasts a través de diversos medios como YouTube, Tik Tok, Spotify, Apple Music, Amazon Music, entre muchos otros, y es uno de los medios audiovisuales de mayor éxito en los últimos años.

Día Internacional de la Distrofia Muscular de Cinturas

Día Internacional de la Distrofia Muscular de Cinturas. Fuente: Freepik

El sitio web de la Federación Asem, que se encarga de apoyar las enfermedades neuromusculares, nos dice que este día es importante para concientizar a la sociedad sobre las necesidades de las personas que enfrentan esta enfermedad.

La Distrofia Muscular de Cinturas agrupa las diferentes distrofias musculares con debilidad fundamental de la cintura pélvica o escapular, y que no se correspondían con el fenotipo Duchenne o facioescapulohumeral.

Se divide en dos grupos según su modo de herencia: autosómica dominante (LGMD1) o recesiva (LGMD2). Las formas más graves suelen corresponder al grupo recesivo, como las debidas a un déficit de sarcoglicanos, calpaína o disferlina. En el grupo dominante existen formas más leves, incluida la hiperCKemia asintomática (como ocurre en algunas formas por deficiencia de caveolina-3).

Esta tiene una afectación progresiva que provoca una disminución del volumen y fuerza muscular de la cintura.

