¿Por qué es importante guardar los recibos de compra? Esto se sabe

Al realizar una compra en tienda comerciales, consumir algún alimento o adquirir un servicio es esencial conservar y guardar el recibo de pago o ticket físico.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda exigir este documento, pues es necesario para poder interponer una queja ante la dependencia en caso de que el producto adquirido este dañado o caducado, y de esa forma hacer valer sus derechos como consumidores.

Además, estos comprobantes de compra son un respaldo para hacer válida la garantía, solicitar reembolsos o devoluciones en los productos, así como para presentar reclamaciones sobre el servicio contratado o producto pagado.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda exigir los recibos de pago al momento de realizar una compra. Foto: Canva

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que todos los comercios están obligados a entregar un ticket de compra o comprobante de pago por todas las transacciones que se realicen.

¿Cómo hacer una reclamación ante la PROFECO?

Para realizar una reclamación contra proveedores o prestadores de servicios ante la Profeco primero debes contar con cualquiera de los siguientes documentos:

Contrato de compraventa del bien, producto o servicio: el boleto físico o electrónico para acceder a un servicio, o formato expedido por el proveedor que

el boleto físico o electrónico para acceder a un servicio, o formato expedido por el proveedor que Comprobantes bancarios o de servicios financieros: estados de cuenta, de transferencias bancarias, SPEI, PayPal, cualquier plataforma en donde se vean reflejados los pagos).

estados de cuenta, de transferencias bancarias, SPEI, PayPal, cualquier plataforma en donde se vean reflejados los pagos). Comprobante de compra: tickes, facturas, recibos de pago y por la prestación de servicios.

tickes, facturas, recibos de pago y por la prestación de servicios. Publicidad difundida por el proveedor: mediante medios electrónicos o fijos, como folletos, revistas o cualquier otro medio.

mediante medios electrónicos o fijos, como folletos, revistas o cualquier otro medio. Correos electrónicos: mensajes intercambiados entre el consumidor y el proveedor.

Además, Profeco recuerda que las quejas pueden ser individuales, grupales o colectivas, y podrán presentarse de manera presencial en las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) en todo el territorio mexicano, o en línea a través de Concilianet o Conciliaexprés.

Al realizar una compra o adquirir un servicio asegúrate de guardar tus tickets. Foto: Canva

Por otro lado, para levantar tu reclamo también debes llevar una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, nombre y domicilio del proveedor (lugar donde pueda ser localizado), descripción del bien o servicio que se reclama, así como el "Formato de recepción de queja" impreso.

¿Qué pasa con los e-tickets?

En caso de los e-tickes o comprobantes de pago digitales no hay modificaciones, pues siguen siendo válidos para los procesos de quejas y devoluciones.

Finalmente, la dependencia pone a la disposición del público consumidor el teléfono 55 5568 8722 y 800 468 8722 para cualquier duda o queja.

