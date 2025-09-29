Credencial INAPAM: ¿qué descuento ofrece Flexi para adultos mayores?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) firmó un convenio con Zapaterías Flexi para otorgar descuentos especiales a quienes cuenten con la credencial vigente.

Esta iniciativa facilita la adquisición de calzado cómodo y adaptado a las necesidades de los adultos mayores, al tiempo que incentiva su economía y movilidad.

Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial

¿Cuál es el descuento en la zapatería?

La colaboración con Zapaterías Flexi otorga a las personas mayores de 60 años un 10% de descuento en la compra de calzado en las sucursales participantes.

¿Qué sucursales de Flexi ofrecen descuentos a los adultos mayores?

El convenio aplica en tiendas ubicadas en diversas entidades del país, incluyendo: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y Aguascalientes.

Cómo proteger a los adultos mayores de fraudes en línea. Imagen: Unsplash

¿Qué otros beneficios ofrece la credencial INAPAM?

Además de los descuentos en Flexi, la credencial permite acceder a promociones en transporte público, servicios médicos, farmacias, tiendas de autoservicio, asesoría legal, restaurantes, actividades culturales y recreativas, así como en productos básicos y vestimenta.

¿Cómo obtener la credencial INAPAM?

Los adultos mayores de 60 años pueden tramitarla de manera gratuita en los módulos oficiales del INAPAM. Las autoridades han reiterado que los convenios con empresas privadas se renuevan y amplían constantemente para que más personas puedan aprovechar los beneficios.

Con la alianza entre INAPAM y Flexi, los adultos mayores tienen la oportunidad de ahorrar significativamente en la compra de calzado cómodo y de calidad, mejorando su calidad de vida y fomentando su inclusión social.

