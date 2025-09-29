Credencial INAPAM: ¿qué descuento ofrece Flexi para adultos mayores?

Más Información

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores () firmó un convenio con Zapaterías Flexi para otorgar descuentos especiales a quienes cuenten con la credencial vigente.

Esta iniciativa facilita la adquisición de calzado cómodo y adaptado a las necesidades de los adultos mayores, al tiempo que incentiva su economía y movilidad.

Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial
¿Cuál es el descuento en la zapatería?

La colaboración con Zapaterías Flexi otorga a las personas mayores de 60 años un 10% de descuento en la compra de calzado en las sucursales participantes.

¿Qué sucursales de Flexi ofrecen descuentos a los adultos mayores?

El convenio aplica en tiendas ubicadas en diversas entidades del país, incluyendo: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y Aguascalientes.

Cómo proteger a los adultos mayores de fraudes en línea. Imagen: Unsplash
¿Qué otros beneficios ofrece la credencial INAPAM?

Además de los descuentos en Flexi, la credencial permite acceder a promociones en , servicios médicos, , tiendas de autoservicio, asesoría legal, , actividades culturales y recreativas, así como en productos básicos y vestimenta.

¿Cómo obtener la credencial INAPAM?

Los adultos mayores de 60 años pueden tramitarla de manera gratuita en los Las autoridades han reiterado que los convenios con empresas privadas se renuevan y amplían constantemente para que más personas puedan aprovechar los beneficios.

Con la alianza entre INAPAM y Flexi, los adultos mayores tienen la oportunidad de ahorrar significativamente en la compra de calzado cómodo y de calidad, mejorando su calidad de vida y fomentando su inclusión social.

