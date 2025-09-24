Nuevo límite en transferencias bancarias: ¿Cómo afectará a los mexicanos?

A partir del 1 de octubre de 2025, los usuarios de banca digital en México deberán establecer un límite máximo para sus transferencias electrónicas, conocido como Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Esta medida busca fortalecer la seguridad en las operaciones y prevenir fraudes.

¿Qué es el MTU y cómo funciona?

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo que cada cliente debe establecer para sus transferencias electrónicas.

Este límite puede configurarse en la aplicación móvil o banca en línea del banco, y es de carácter diario, no acumulable. Por ejemplo, si un usuario establece un límite de 10,000 pesos, podrá realizar transferencias por esa cantidad cada día.

Si no se define un límite antes del 30 de septiembre de 2025, el banco asignará automáticamente un tope de 12,800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026, esto de acuerdo con el sitio de Nu.

Fechas clave para la implementación del MTU

1 de octubre de 2025: Los bancos deben habilitar la opción para que los usuarios configuren su MTU en sus aplicaciones móviles y plataformas digitales .

para que los usuarios configuren su MTU en sus aplicaciones móviles y plataformas . 30 de septiembre de 2025: Fecha límite para que los usuarios definan su MTU de forma voluntaria .

. 1 de enero de 2026: El uso del MTU será obligatorio para todos los usuarios. Si no se ha configurado un límite, el banco asignará automáticamente un tope de 12,800 pesos por operación

¿Cómo afecta esta medida a los mexicanos?

La implementación del MTU busca proteger a los usuarios de fraudes electrónicos y darles mayor control sobre sus operaciones bancarias. Sin embargo, aquellos que no configuren su límite antes de la fecha establecida podrían enfrentar restricciones en sus transferencias, lo que afectaría principalmente a personas que realizan pagos de nómina, proveedores o inversiones de alto valor.

Una gran responsabilidad

¿Qué bancos aplicarán el nuevo límite?

Los principales bancos que implementarán el MTU a partir de octubre de 2025 son:

BBVA

Banorte

HSBC

Se recomienda a los usuarios de otros bancos verificar con su institución financiera si también aplicarán esta medida.

¿Cómo configurar el MTU en tu aplicación bancaria?

Para establecer tu límite de transferencias electrónicas, sigue estos pasos generales:

Abre la aplicación móvil de tu banco.

Accede al menú de configuración o ajustes.

Busca la sección de "Límites de operaciones" o "Límites de transferencias".

Establece el monto máximo que deseas permitir por operación.

Confirma la configuración con el método de autenticación que tu banco requiera.

Es importante realizar esta configuración antes del 30 de septiembre de 2025 para evitar que tu banco asigne automáticamente un límite predeterminado.

Recomendaciones finales

Configura tu MTU lo antes posible para evitar inconvenientes.

lo antes posible para evitar inconvenientes. Asegúrate de que el límite establecido se ajuste a tus necesidades financieras.

a tus necesidades financieras. Mantente informado sobre las políticas de tu banco respecto al MTU.

sobre las políticas de tu banco respecto al MTU. En caso de dudas, contacta a tu institución financiera para recibir asistencia.

