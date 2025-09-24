Entre aplausos, bromas y ataques: las reacciones al regreso de Jimmy Kimmel a la TV

El regreso de Jimmy Kimmel a la televisión tras su suspensión generó comentarios de sus colegas nocturnos, críticas del presidente Donald Trump y una justificación por parte de Disney, propietaria de ABC, sobre la continuidad del programa.

En esta imagen, distribuida por Disney, Jimmy Kimmel conduce su programa nocturno, "Jimmy Kimmel Live!", en Los Ángeles, el 23 de septiembre de 2025. Foto: AP

Tras días de polémica, Jimmy Kimmel volvió a conducir su programa en ABC con un monólogo en el que pidió disculpas por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Su retorno no pasó desapercibido: otros comediantes hicieron bromas sobre el tema, Donald Trump volvió a atacarlo públicamente y Disney explicó las razones para permitir su reaparición en pantalla.

¿Qué dijeron Stephen Colbert y Jimmy Fallon sobre el regreso de Kimmel?

Stephen Colbert optó por una broma irónica al inicio de su programa: “Quiero agradecer a todos los que están aquí y a los que nos ven desde casa, que quizá solo sea mi esposa Evie. Porque los demás probablemente están viendo ABC”. Con ello, reconoció que la atención estaba puesta en el regreso de su colega.

Por su parte, Jimmy Fallon hizo lo mismo en NBC: “Si están sintonizando para escuchar mis comentarios sobre mi suspensión, están viendo al Jimmy equivocado, papá”. La frase, que funcionó como un guiño y un alivio cómico, reflejó la expectativa en torno a Kimmel y mostró la camaradería humorística entre los presentadores nocturnos, incluso siendo competidores directos.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el regreso de Jimmy Kimmel?

El presidente Donald Trump criticó con dureza la reincorporación de Kimmel. En su red Truth Social calificó al programa como “un brazo del Comité Nacional Demócrata” y sostuvo que carece de talento y audiencia.

Trump afirmó que ABC había asegurado a la Casa Blanca que el show estaba cancelado y sugirió que su regreso podría constituir un apoyo ilegal al Partido Demócrata. Además, amenazó con emprender acciones legales contra la cadena y recordó disputas pasadas en las que, según él, obtuvo millones de dólares en compensación.

¿Por qué Disney decidió que Kimmel volviera a la TV?

La compañía explicó en un comunicado que la suspensión inicial buscaba evitar tensiones en un momento sensible para el país. Sin embargo, tras sostener conversaciones con el comediante, concluyeron que su regreso era lo correcto.

Disney recalcó que Kimmel había reconocido el impacto de sus palabras y subrayó la importancia de mantener espacios donde la libertad de expresión tenga cabida. No obstante, redes de distribución como Nexstar y Sinclair mantuvieron reservas y retrasaron la emisión del programa en algunos mercados locales.

El retorno de Kimmel no solo marcó un momento clave para su carrera, sino que abrió un debate más amplio sobre los límites del humor, la presión política y el rol de las cadenas de televisión en la defensa de la expresión pública.

