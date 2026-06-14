El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que la constitución de un Partido Político Nacional implica cumplir diversos requisitos relacionados con la organización interna, la acreditación de respaldo de la ciudadanía y la celebración de asambleas.

Además, advirtió que las organizaciones deben observar obligaciones en materia de fiscalización y transparencia financiera.

“Desde el momento en que notifican formalmente su intención de constituirse como Partido Político Nacional, las organizaciones adquieren responsabilidades específicas respecto del uso y administración de los recursos destinados a sus actividades”, precisó.

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En un comunicado, el INE expuso que todas las organizaciones deben reportar periódicamente el origen y destino de los recursos empleados para la celebración de asambleas, actividades de afiliación y demás tareas relacionadas con el procedimiento de constitución partidista.

Señaló que la revisión de esta información forma parte de la evaluación integral que se realiza durante el análisis de las solicitudes de registro.

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“La Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización verifican que la información financiera presentada por las organizaciones cumpla con los requisitos previstos en la legislación electoral y que exista correspondencia entre las actividades realizadas y los recursos reportados”.

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Resaltó que la supervisión financiera constituye un componente esencial de la transparencia electoral, ya que permite conocer el origen de los recursos utilizados y fortalecer la rendición de cuentas por parte de las organizaciones participantes.

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“Al igual que ocurre con la revisión de afiliaciones y la certificación de asambleas, la fiscalización se desarrolla bajo criterios uniformes y procedimientos previamente Establecidos”, recalcó.

“Estas actividades permiten garantizar condiciones de equidad, legalidad y transparencia durante todo el proceso de constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales”.

El INE aseguró que a través de estos mecanismos de control, el INE fortalece la confianza ciudadana en la legalidad de los procedimientos y en la correcta aplicación de las disposiciones previstas por la legislación electoral.

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