La familia de George Clooney se ha visto obligada a evacuar su casa en el sureste de Francia mientras un incendio forestal ardía cerca, informó su agente el jueves.

La estrella de Hollywood hizo la declaración en una carta dirigida a Didier Bremond, el alcalde de la localidad de Brignoles, a unos 90 kilómetros (55 millas) al este de Marsella, contó el publicista Guido Gotz a The Associated Press en un correo electrónico.

Dirigida a “Querido Didier”, la carta dice:

“En este momento no tenemos idea de si nuestra hermosa casa superará este terrible momento y, mientras evacuamos Brignoles”, la familia quería “enfatizar dos cosas”.

“(P)rimero, esperamos que tú y la gente de nuestra ciudad estén a salvo, y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, formamos parte de esta comunidad y seremos parte de su reconstrucción”, escribió George Clooney, en referencia a su esposa Amal, abogada de derechos humanos.

El incendio forestal cerca de Brignoles se declaró el miércoles por la tarde y quemó unas 100 hectáreas (247 acres), indicaron funcionarios locales. El fuego fue mucho menor que un vasto infierno que ha arrasado la región de Bordeos, en el suroeste de Francia.

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Unos 700 residentes fueron evacuados y se les permitió regresar a sus hogares el jueves después de que el incendio fue controlado.

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El gobierno de Francia anunció en diciembre que los Clooney, junto con sus gemelos Ella y Alexander, recibieron la ciudadanía francesa.

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La pareja compró su propiedad en Francia en 2021. En una entrevista con Esquire el octubre pasado, George Clooney describió su “granja en Francia” como su residencia principal.

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