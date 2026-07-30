Para elegir el bikini ideal debes conocer bien tu cuerpo, ya que, si sabes qué te favorece más, te vas a sentir más segura a la hora de lucirlo. En vez de enfocarte en lo que no debes usar, analiza las proporciones de tu figura y sácale provecho a tus atributos.

Ten en cuenta que el ajuste del traje de baño es esencial, por lo que, si te aprieta o se te baja, su nivel de comodidad disminuye. Cuando estés en el probador, ponte en cuclillas, levanta los brazos o baila un poco, todo para asegurarte de que la talla sea perfecta.

Bikinis ideales para espaldas anchas

Si tus hombros son más anchos que el resto del cuerpo, debes utilizar prendas que suavicen las líneas rectas de la parte superior y, al mismo tiempo, desvíen la atención de esa zona. Los diseños con escote en V, por ejemplo, te ayudan a estilizar de manera discreta.

También resultan favorecedoras las piezas con escote halter de tirantes anchos (se ajustan por detrás del cuello), así como los modelos asimétricos de un solo hombro. Busca calzones con falda integrada para añadir algo de volumen a las caderas.

Bikini halter trenza contraste. Foto: Oysho

¿Poco busto? Busca estas opciones

“El cuello halter le favorece mucho a quienes tienen pechos pequeños, sobre todo los diseños que traen una cinta del centro del busto hacia el cuello. También se ven increíbles en mujeres de espalda pequeña”, señala Marisol Cedillo, jefa de arte y estilo de Aerie México.

Contrario a lo que se piensa, tienes la ventaja de poder llevar casi cualquier estilo: diseños con volantes, bikinis con forma de triángulo o tops de estilo bandeau, caracterizados por no tener tirantes y envolver el busto de forma horizontal, como una tira de tela.

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Aerie Top de bikini tipo triángulo con tiras. Foto: Aerie

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Bikinis para mujeres de busto grande

Si tienes pechos grandes, debes preocuparte sobre todo por el soporte. Elige tops con aros en los hombros o tirantes anchos ajustables, ya que no solo permiten moverte con libertad, sino que ayudan a reducir las molestias y posteriores dolores de espalda.

“Cuando tienes mucho busto, tanto la talla como el ajuste deben ser muy cómodos. Los modelos strapless no son buena opción porque tienden a bajarse; por el contrario, los de un solo hombro cubren de forma perfecta”, apunta la especialista.

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Bra de bikini balconette Bicolor Embroidery. Foto: Calzedonia

¿Te preocupa disimular el abdomen?

“Existe un corte de cintura alta cuya pretina, en la parte de enfrente, queda en piquito justo debajo del ombligo, lo cual ayuda a estilizar la cintura de manera sutil. Además, brinda soporte en esta área donde a veces se acumula un poco de grasa”, indica Marisol Cedillo.

También hay tejidos con efecto reductor, como pliegues o fruncidos estratégicos. Solo toma en cuenta su comodidad, ya que, si los sientes muy ajustados, vas a sufrir tu estancia en la playa. No olvides que los colores encendidos atraen las miradas hacia esta zona.

Bikini de cintura alta a rayas. Foto: Etam

Estos bikinis aumentan las caderas

¿Tienes pocas caderas? Entonces enfoca tu búsqueda en un modelo que aporte volumen a esta zona. “Las partes bajas de triángulo que se amarran a los costados crean una silueta muy estilizada, sobre todo si las cintas se amarran al nivel de la cintura.

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“Cuando las caderas no tienen tanto volumen como la parte superior, se pueden elegir bikinis con falda, pues crean un equilibrio visual inmediato”, aconseja la especialista. Los estampados de rayas horizontales y detalles como holanes también añaden volumen.

Traje baño bikini falda tiro medio. Foto: Halara

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