Cuando piensas en el verano, ¿qué sensaciones aparecen en tu cuerpo? Seguro la calidez del sol, la lluvia fresca y la libertad con la que se mueve el viento. Pues todos estos elementos se reflejan en la nueva colección de Pandora.

En Essence of Summer, la marca de joyería se inspira en la belleza de la temporada: formas asimétricas que evocan las gotas del agua, las piedras pulidas por el mar y curvas que encontramos en la naturaleza.

Pero además, las piezas son un reflejo de lo que las mujeres mexicanas están buscando dentro de este segmento de accesorios. En entrevista para De Última, Annie Cordovez, Retail Excellence Director - México de Pandora, comparte los detalles que hacen a este lanzamiento especial.

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¿Qué nos presenta Pandora en su nueva colección Essence of Summer?

La campaña, protagonizada por la cantante Tini y producida en los impresionantes paisajes de Las Coloradas, en Yucatán, retrata la conexión entre la naturaleza, la evolución personal y los pequeños momentos del verano que pueden convertirse en recuerdos inolvidables.

Pandora busca seguir creciendo la conexión con México a través de lanzamientos de calidad. Foto: Cortesía Pandora

Se compone de anillos tipo signet, bangles y hoop earrings con detalles de piedras, así como pendientes y brazaletes de siluetas orgánicas, que parecen fluir como el viento y el agua. También presenta piezas de plata sterling y acabados en baño de oro de 14k, apostando por materiales duraderos para llevar en esta y en el resto de temporadas.

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"Me gusta pensar que Essence es el reflejo de hacia dónde va la joyería contemporánea. Hoy en día nuestro consumidor no busca simplemente una pieza bonita, buscan algo que los represente, como todo lo que hacemos", destaca Annie Cordovez.

Dentro del universo Pandora, éste es uno de los lanzamientos más queridos y esperados. Al respecto, señala "Tratamos de acompañar a las mujeres que viven, que se van transformando y que construyen su propio estilo con esta colección".

Si bien ya se ha presentado en años anteriores, en 2026, Essence of Summer responde a un consumidor que busca piezas con propósito, es decir, que le funcionen, que sean estéticamente atractivas y versátiles de llevar en cualquier ocasión.

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Por eso, con el nuevo lanzamiento, Pandora invita a lucir sus joyas de diferentes acabados, materiales y texturas, sin importar la temporada. De aquí mismo viene la preferencia del mercado por tendencias como el layering, con la que aprovechan las piezas para proyectar su estilo personal.

Y es que, precisamente, la marca se encuentra ante un consumidor "que hoy en día quiere ser un poquito más diferente y un poquito más atrevido a la hora de usar su joyería".

México, un mercado clave para el universo de Pandora

En lo que va del año, Pandora ha tenido lanzamientos globales integrados por diferentes piezas, buscando que las amantes de la marca complementen las colecciones entre sí.

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Tan sólo en junio presentaron Summer Moments, con charms que recuperan formas de animales marinos, cristales con brillo veraniego y siluetas solares. Ese mes también tuvieron una edición especial del Mundial 2026, y otras colecciones temáticas como la de Toy Story.

Para la marca, no se trata de tener lanzamientos a ritmo acelerado, sino de responder a las necesidades del público mexicano, entregándoles productos de calidad y, sobre todo, con un significado detrás.

"México, sin duda, es uno de los mercados más importantes para Pandora Latinoamérica. Lo digo con mucho orgullo porque lo vivo todos los días. Tenemos un mercado grande, tenemos un mercado sofisticado, tenemos una conexión genuina con la moda, el diseño, la expresión personal y eso nos ha permitido consolidarnos como la marca número uno en joyería del país".

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Hoy, Pandora busca seguir fortaleciendo esa conexión y crecer de la mano de un consumidor, "que cada vez es más exigente y más consciente de lo que quiere llevar puesto".

Pandora prepara colaboraciones con Disney y más sorpresas en lo que resta del año. Foto: Cortesía Pandora

Con más de 300 puntos de venta, esta firma de joyería se encuentra preparando sorpresas para consentir a las mujeres en lo que queda del año. Desde colaboraciones, pop-up stores y, a manera de adelanto, su próximo lanzamiento Pandora Talisman.

"Tendremos cosas muy diferentes al pasando, que prontamente vamos a develar, buscando siempre ser los referentes, estar siempre en la tendencia y tratando, nuevamente, de que Pandora siga siendo vista como una marca de joyería completa", concluye Annie Cordovez.

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A partir de este lunes, la colección Essence of Summer de Pandora se encuentra disponible en tiendas físicas y en línea.

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