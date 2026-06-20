El verano suele estar lleno de momentos que terminan convirtiéndose en recuerdos: unas vacaciones junto al mar, un viaje inesperado, una tarde viendo futbol o incluso una película que marcó la infancia. Bajo esa idea, Pandora presentó una serie de colecciones que buscan transformar esas experiencias en piezas llenas de significado.

Las nuevas propuestas de la firma combinan diseño, color y personalización a través de charms, brazaletes y accesorios que permiten construir una historia propia a partir de gustos, pasiones y recuerdos.

Summer Moments: los tesoros del mar convertidos en joyas

La colección Summer Moments está inspirada en los días soleados, los viajes a la playa y la sensación de libertad que acompaña al verano. Entre las piezas más llamativas destacan los charms colgantes con forma de peces articulados, diseñados para aportar movimiento y un toque divertido a las pulseras.

La colección también incorpora cuentas de cristal Murano elaboradas artesanalmente en tonos luminosos que evocan el color del mar, así como detalles esmaltados que recuerdan los paisajes costeros.

La propuesta está pensada para combinar distintas piezas y crear composiciones únicas que capturen recuerdos de vacaciones, escapadas o aventuras estivales.

Toy Story llega al universo de Pandora

La nostalgia también ocupa un lugar importante dentro de los nuevos lanzamientos de la marca. Pandora presentó una colección inspirada en Toy Story, una de las franquicias animadas más queridas de todos los tiempos.

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Foto: Cortesía Pandora

Las piezas trasladan algunos de los personajes más icónicos del universo Pixar al mundo de la joyería mediante charms llenos de color y detalles esmaltados.

Uno de los diseños protagonistas está inspirado en el famoso alien verde de Pizza Planet, reinterpretado en miniatura con acabados vibrantes que capturan su característica expresión.

Para los amantes de Toy Story. Foto: Cortesía Pandora

La colección también incluye brazaletes y accesorios pensados para personalizar cada combinación, convirtiendo a los personajes en pequeños recuerdos que acompañan el día a día.

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Joyas para los papás viajeros

Con motivo del Día del Padre, Pandora también lanzó una selección especial enfocada en los amantes de los viajes y las experiencias compartidas.

Entre las piezas destacan el charm Passport y el Sujetador Globo Aerostático Azul, dos diseños que simbolizan la aventura, la exploración y el deseo de descubrir nuevos destinos.

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Para los papás viajeros o amantes del futbol. Foto: Cortesía Pandora

La propuesta busca celebrar a esos padres que convierten cada viaje en una experiencia memorable y que encuentran en cada destino una nueva historia para contar.

La pasión por el futbol también se lleva en la muñeca

Aprovechando el entusiasmo que genera el futbol a nivel mundial, Pandora incorporó una línea inspirada en el deporte y en todo lo que ocurre alrededor de él.

La colección reúne charms con forma de balones, banderas, letras personalizables y diversos símbolos relacionados con el juego, permitiendo crear combinaciones que representen equipos favoritos, viajes deportivos o momentos compartidos durante los partidos.

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Si tu pasión es el futbol, estos charms son ideales para ti. Foto: Cortesía Pandora

Más allá de celebrar el deporte, la propuesta busca capturar la emoción, las tradiciones y las historias que nacen alrededor del futbol, transformándolas en recuerdos que pueden llevarse todos los días.

Con estas colecciones, Pandora apuesta por una idea sencilla: convertir momentos personales en piezas capaces de acompañar a quien las lleva mucho después de que el verano termine.

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