Elegir un regalo para el Día del Padre puede parecer complicado, pero hay algo que rara vez falla: un buen perfume. Las fragancias tienen la capacidad de convertirse en parte de la personalidad de quien las usa. Algunas evocan elegancia, otras reflejan energía, aventura o sofisticación.

Por eso, si todavía no sabes qué regalar este próximo Día del Padre, reunimos opciones que destacan por sus notas, su personalidad y su versatilidad.

Guess Iconic Blue, para el papá clásico con espíritu aventurero

Guess apuesta por una fragancia fresca y masculina que combina cítricos, especias y notas amaderadas. Iconic Blue abre con una sensación limpia y energética gracias a sus acordes frescos, mientras que el fondo amaderado aporta profundidad y elegancia.

Es una opción ideal para quienes buscan un perfume versátil que funcione tanto en la oficina como durante el fin de semana. Disponible en: Liverpool, Sears, Sanborns y Amazon México.

Es un aroma fresco ideal para esta temporada. Foto: Cortesía Guess

Scandal Pour Homme de Jean Paul Gaultier, para el papá que siempre destaca

Jean Paul Gaultier creó una fragancia intensa y seductora que se ha convertido en una de las favoritas del segmento masculino. Scandal Pour Homme Eau de Toilette mezcla notas dulces y amaderadas con un carácter moderno y atrevido. Su estela es potente, por lo que resulta perfecta para cenas, eventos especiales o para quienes disfrutan de dejar huella con su aroma.

Además, el set es una excelente opción para quienes buscan un regalo completo y listo para obsequiar. Disponible en: Liverpool, El Palacio de Hierro, Sephora y Dossier Perfumes.

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Para regalo, puedes elegir un set de tu fragancia favorita. Foto: Sephora

Valentino Born in Roma Uomo, elegancia contemporánea en un frasco

Valentino propone una fragancia inspirada en la dualidad entre tradición y modernidad. Born in Roma Uomo Eau de Toilette combina notas minerales, vetiver y acordes aromáticos que le aportan un perfil sofisticado, pero fácil de usar. Es una excelente opción para el papá que disfruta de la moda, el diseño y los detalles bien cuidados.

Su equilibrio entre frescura y profundidad la convierte en una de las fragancias masculinas más populares de los últimos años. Disponible en: Liverpool, El Palacio de Hierro, Sephora y Valentino Beauty.

En tienda, prueba diferentes versiones del Valentino Uomo Born in Roma. Foto: Especial

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Rabanne Invictus Elixir, para el papá más competitivo

Rabanne lleva la familia Invictus a una versión más intensa con Invictus Elixir. La fragancia destaca por sus notas especiadas, ambaradas y amaderadas que generan una sensación cálida y poderosa.

Está pensada para quienes buscan un perfume con gran duración y presencia, ideal para noches especiales o para quienes prefieren aromas que permanezcan durante horas. Disponible en: Liverpool, El Palacio de Hierro, Sephora, Sears y Dossier Perfumes.

La botella es un guiño ideal para la temporada futbolera y de campeones. Foto: Sephora

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Uomo de Ferrioni, una opción accesible y versátil

Ferrioni ofrece con Uomo una alternativa práctica para el uso diario. Sus notas frescas y aromáticas crean una fragancia cómoda, fácil de llevar y adecuada para cualquier ocasión. Es una excelente elección para quienes prefieren aromas discretos, funcionales y con un perfil clásico.

Además, suele encontrarse fácilmente en distintos puntos de venta, lo que lo convierte en una opción accesible sin sacrificar estilo. Disponible en: Sanborns, Sears, Coppel, Suburbia y tiendas Ferrioni.

Sus notas de bergamota, cardamomo y uva aportan una salida fresca. En el corazón, hay huellas de jazmín y lavanda, mientras que en el fondo resalta la mezcla envolvente de ámbar, almizcle y pachulí. Foto: Cortesía Ferrioni

Gentleman Society Sport, Eau de Parfum, para el hombre seguro de sí mismo

La nueva fragancia masculina de Givenchy apuesta por una mezcla mucho más fresca y energética que otras versiones de la línea Gentleman Society.

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La salida combina distintas variedades de limón italiano, logrando una sensación cítrica vibrante. En el corazón, aparecen notas de narciso, iris, vetiver y maderas ambarinas que aportan elegancia, mientras que el fondo incorpora blooming musk para crear una sensación cálida y duradera sobre la piel.

La nueva creación de Givenchy para el hombre activo. Foto: Cortesía Givenchy

Bleu de Chanel L’Exclusif, audaz y magnético

El actor Jacob Elordi es el rostro de este perfume para caballeros de la marca de lujo francesa, porque encarna al hombre al cual está dirigida esta fragancia: audaz, libre, decidido y magnético.

Las notas amaderadas protagonistas de la línea se acentúan en esta creación, mientras toques de cuero, ámbar y resina completan el aroma intenso y con carácter, ideal para los padres sofisticados y amantes de tendencias.

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Antes de comprar, descubre las diferentes intensidades que ofrece Chanel en esta línea. Foto: Especial

Sauvage Eau Forte, casual, elegante y moderno

Sauvage, de Dior, se ha convertido en una familia olfativa presente en la vida de muchos hombres modernos: desde el eau de toilette hasta el elixir. El perfume Sauvage Eau Forte es intenso y destaca por ser creada a base de agua, sin alcohol, como ya lo había hecho la marca con la fragancia femenina J'adore Parfum d'Eau en 2022.

La firma define su aroma como “una frescura revitalizante de especias frescas y llamativas, lavanda blanqueada y madera almizclada”.

Los perfumes a base de agua pueden ser intensos y duraderos. Foto: Especial

Porque más allá de una loción, un perfume también puede convertirse en un recuerdo. Y pocas cosas acompañan tanto como ese aroma que termina formando parte de la identidad de quien lo lleva todos los días.

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