La celebración por el Día del Padre ya está a la vuelta de la esquina y si aún no sabes cuál podría ser el regalo perfecto para tu papá, a continuación en Tech Bit te presentamos una lista de regalos tecnológicos que seguramente le gustarán.

La lista abarca desde un celular para acompañar a papá con todo el estilo en su día a día hasta una bocina que servirá para que se luzca con la música en las fiestas.

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Sony ULT Tower 9AC

La Sony ULT Tower 9AC es una bocina ideal para que papá ponga el ambiente en las fiestas. Está diseñada para producir graves imponentes, además que formato 360 permite que la música llegue a todos los rincones del hogar.

Cuenta con 7 altavoces, dos modos de graves (profundos de baja frecuencia o potentes para mayor impacto), entradas para micrófono y guitarra, sistema de luces 360° y conectividad Bluetooth.

7 regalos tecnológicos para regalar el Día del Padre. Imagen: Sony

Dónde comprar: Tienda Sony

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Precio: alrededor de 19 mil 599 pesos

ASUS Zenbook Duo

Si papá es multitarea y necesita más de una pantalla para hacer diferentes tareas, la ASUS Zenbook Duo puede ser una gran opción. Esta cuenta con doble pantalla OLED de 14 pulgadas, tasa de refresco de 144 Hz y brillo de hasta 1000 nits.

Procesador Intel Core Ultra X9 Series 3, 32 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento SSD. Capacidad de 99 Wh y doble batería para uso prolongado. Puede usar la pantalla dual, es decir, utilizar el doble monitor con el teclado desmontable, además que cuenta con su lápiz portátil.

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7 regalos tecnológicos para regalar el Día del Padre. Imagen: ASUS

Dónde comprar: ASUS Store

Precio: alrededor de 71 mil 199 pesos

Macbook Neo

Por otro lado, sabemos que hay papás que necesitan algo más básico pero con la potencia necesaria para cumplir con todas sus tareas diarias. Para ello, está la MacBook Neo, la laptop más accesible de Apple diseñada para tareas cotidianas.

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Cuenta con un procesador A18 Pro, 8GB de memoria unificada, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, batería con una autonomía de hasta 16 horas, dos puertos USB C y compatible con Apple Intelligence. Los colores disponibles: plata, índigo, rosa rubor y amarillo cítrico.

7 regalos tecnológicos para regalar el Día del Padre. Imagen: Apple

Dónde comprar: Apple Store

Precio: aproximadamente 10 mil 999 pesos

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Logitech Mobi Fold

Y una accesorio ideal para acompañar a papá mientras trabaja en su computadora es el Logitech Mobi Fold, el primer mouse inalámbrico plegable de la marca que está diseñado para profesionales que están en constante movimiento.

Este dispositivo destaca por su estructura flexible que se dobla por la mitad para guardarse fácilmente en el bolsillo. Cuenta con desplazamiento táctil y su ergonomía permite reducir hasta un 22% la tensión muscular del antebrazo en comparación con el trackpad de una laptop.

7 regalos tecnológicos para regalar el Día del Padre. Imagen: Logitech

Dónde comprar: Logitech

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Precio: alrededor de 1, 699 pesos

Huawei Watch Fit 5 Pro

Para los papás fitness, una reloj inteligente será todo lo que necesitan en su vida. En este caso, el Huawei Watch Fit 5 es un reloj que destaca por brindar entrenamiento inteligente y monitoreo avanzado en diferentes aspectos de salud.

Entre sus características encontramos una pantalla AMOLED ultra brillante de 3,000 nits, diseño rectangular ultradelgado de 9.5 mm y una autonomía de hasta 10 días de batería. Está fabricado con materiales premium que le brindan mayor resistencia.

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7 regalos tecnológicos para regalar el Día del Padre. Imagen: Huawei

Dónde comprar: Experiencia Huawei

Precio: alrededor de 5 mil 999 pesos.

Samsung Galaxy Buds4 Pro

Estos audífonos premium destacan por su diseño ergonómico y certificación IP57 con sonido Hi-Fi de alta resolución y gran cancelación de ruido. Está disponible en colores negro, blanco y hasta una edición especial en oro rosa.

Con estos audífonos las llamadas suenan bastante claras gracias a los 6 micrófonos y tecnología de red neuronal para aislar la voz en ambientes ruidosos. Además, cuenta con funciones de IA que mejoran la experiencia con los audífonos. Ofrecen hasta 6 horas de reproducción continua y hasta 30 horas utilizando el estuche de carga.

7 regalos tecnológicos para regalar el Día del Padre. Imagen: Samsung

Dónde comprar: Samsung México

Precio: alrededor de 4 mil 599 pesos

Motorola Razr 60 Ultra

Este smartphone plegable puede ser un regalo ideal para papá. Es uno de los gama premium de Motorola y está potenciado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite con una pantalla AMOLED plegable de 7.0 pulgadas y resolución Super HD con 165 Hz.

Su pantalla externa es pOLED de 4.0 pulgadas. Sus cámaras son de 50 MP ultra gran angular y macro de 50 MP, además la cámara frontal también es de 50 MP. Cuenta con una batería de 4,700 mAh que brinda una autonomía de hasta 36 horas.

7 regalos tecnológicos para regalar el Día del Padre. Imagen: Motorola

Dónde comprar: Motorola

Precio: alrededor de 32 mil 999 pesos

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