El registro de líneas telefónicas en México entra en la recta final. Esta medida, aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca eliminar el anonimato que permite usar dicho servicio para cometer actividades delictivas como robos, estafas y fraudes.

Todos los usuarios, tanto físicos como morales, que cuenten con una línea activa tienen hasta el próximo 30 de junio para asociarla con su CURP o RFC, según corresponda. De lo contrario, no podrán recibir ni realizar llamadas telefónicas y mensajes de texto.

Recuerda que únicamente hay dos métodos para realizar el proceso y en Techbit te los compartimos para que cumplas y no te quedes incomunicado.

Las líneas que no estén registradas serán suspendidas. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los métodos para registrar una línea telefónica?

De acuerdo con la CRT, existen dos opciones oficiales para registrar tu línea telefónica. La primera es ingresar desde tu celular al sitio https://registratulinea.crt.gob.mx/ y después realiza lo siguiente:

Pulsa “Registro de líneas”.

Selecciona tu compañía.

Entra al portal de tu compañía telefónica e ingresa tu número.

Toma una foto de tu credencial vigente (por ambos lados) para verificar el documento.

Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

¡Listo! Habrás completado el registro.

Tratándose de una modalidad remota, considera que solo tendrás 3 oportunidades para hacer el registro. En caso de que el proceso falle, el sistema bloqueará el registro digital y deberás realizarlo de manera presencial.

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El segundo método consiste en acudir al Centro de Atención a Alientes de tu compañía, donde necesitarás presentar los siguiente documentos vigentes:

Credencial para votar (INE) o Pasaporte.

CURP actualizado.

Posteriormente, el personal ingresará tus datos al sistema y tomará los datos biométricos para validar tu identidad. Una vez terminado el proceso, recibirás la confirmación del registro de tu línea.

Conoce quiénes están exentos del registro. Foto: Pexels

Recuerda que el trámite es gratuito. Y a partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas y únicamente podrán hacer llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y al centro de atención a clientes de tu proveedor.

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¿Quiénes están exentos del registro de líneas telefónicas?

¡Tómalo en cuenta! No todos los usuarios deben realizar este registro.

De acuerdo con el Artículo 1 de los Lineamientos para la Identificación de las Líneas Telefónicas Móviles, los números asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o realizar llamadas a través de Internet, quedan exentos.

Asimismo, te presentamos los casos en los que la vinculación no debe llevarse a cabo:

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Líneas empresariales: teléfonos gubernamentales, servicios de emergencia y de atención ciudadana.

Menores de edad: en tales casos, los tutores deberán realizar el proceso.

Finalmente, los usuarios que cuenten un plan móvil de celular o línea de prepago no necesitan registrarse, debido a que el operador ya cuenta con los datos personales desde la contratación del servicio.

Esta disposición forma parte de las acciones del gobierno destinadas a combatir estafas y tiene como objetivo eliminar el anonimato y facilitar la investigación de los delitos asociados al uso de líneas telefónicas.

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