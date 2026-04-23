Desde enero del 2026 inició el registro de las líneas telefónicas en México por ley. Y los usuarios con una línea activa tienen hasta el 30 de junio para realizar dicha verificación, pues a partir de esta fecha la identificación será de manera obligatoria.

Esta disposición aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) señala que se debe vincular el número de una persona física o moral con la CURP o RFC con el fin de eliminar el anonimato con el que se cometen estafas y otros delitos a través de llamadas telefónicas.

Algunos usuarios se han preguntado si habrá prórroga en el registro de la línea telefónica ya que el avance de registros ha sido insuficiente. Al corte del 19 de abril, se han registrado alrededor de 30.2 millones de líneas a nivel nacional; sin embargo, en el país existen 130 millones de líneas activas por lo que no se ha alcanzado un número representativo.

La CRT ha respondido si habrá una prórroga o no de la vinculación de tu línea telefónica al CURP.

¿Habrá prórroga para registrar tu celular en México? Esto se sabe. Foto: iStock

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¿Cuándo será el último día para registrar tu línea telefónica?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó que el plazo límite para vincular cada número a una persona se mantiene al 30 de junio de 2026, sin posibilidad de que exista una prórroga.

Esto quiere decir que los usuarios que no hagan la vinculación antes de esta fecha, perderán su servicio y dejarán de tener la posibilidad de recibir y hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto y usar datos móviles.

Por otro lado, las líneas solo quedarán habilitadas para llamadas de emergencia ( 911) y funciones limitadas para trámites con la operadora. Esto hasta que completes la vinculación.

Debes saber que tu número no se borra ni se pierde, solo queda suspendido hasta que completes el registro. Una vez que vinculas tu línea correctamente con tu CURP, el servicio se restablece.

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