Desde enero del 2026 inició el registro de las líneas telefónicas en México por ley. Esta disposición aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) señala que se debe vincular el número de una persona física o moral con la CURP o RFC con el fin de eliminar el anonimato con el que se cometen estafas y otros delitos a través de llamadas telefónicas.

Los usuarios con una línea activa tienen hasta el 30 de junio para realizar dicha verificación, pues a partir de esta fecha la identificación será de manera obligatoria. Pero, algunos usuarios se han preguntado qué pueden hacer si no quieren vincular su celular con el CURP.

En Tech Bit te decimos qué se puede hacer.

¿Qué hacer si no quiero vincular mi celular con mi CURP? Foto: Unsplash

Leer también: Quiénes están exentos del registro de celulares con CURP

¿Qué pasa si no vinculas tu celular con el CURP?

Al ser una disposición oficial, los usuarios de líneas telefónicas en México están obligados a realizar esta vinculación, de lo contrario las operadoras pueden suspender tu servicio. Eso significa que tu teléfono dejará de funcionar para:

Realizar llamadas de voz.

Enviar mensajes de texto.

Usar datos móviles (internet, WhatsApp, apps).

En este sentido, las líneas solo quedarán habilitadas para llamadas de emergencia (como 911) y funciones limitadas para trámites con la operadora. Esto hasta que completes la vinculación.

Por otro lado, debes saber que tu número no se borra ni se pierde, solo queda suspendido hasta que completes el registro. Una vez que vinculas tu línea correctamente con tu CURP, el servicio se restablece.

¿Qué hacer si no quiero vincular mi celular con mi CURP? Foto: Unsplash

Por lo que si no quieres realizar la vinculación, estas serían la consecuencias. En caso de que el temor sea la privacidad de tus datos, las operadoras y autoridades sostienen que se trata de un proceso seguro, pero siempre es recomendable verificar los canales oficiales y evitar enlaces o mensajes falsos: muchas estafas se disfrazan de “vinculación obligatoria” para robar datos.

¿Qué datos necesitas para hacer la vinculación?

Para realizar este proceso necesitarás:

Nombre

CURP

Llamada de prueba de vida

Si la vinculación será de un teléfono de empresa, se necesitará el RF o si eres extranjero podrás usar tu pasaporte vigente.

Leer también: Cómo obtener la Beca de Conectividad para internet gratis

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters