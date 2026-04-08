Apple busca integrarse a la tendencia tecnológica actual y por ello está preparando su siguiente lanzamiento de plegables que se espera llegue en próximos meses.

Fuentes anónimas cercanas al asunto declararon para Bloomberg que la compañía tiene previsto lanzar su primer dispositivo plegable en el mes de septiembre junto al iPhone 18.

Se sabe que Apple ha sufrido algunos problemas de fabricación de su nuevo equipo, de hecho el martes por la mañana el medio japonés, Nikkei Asia, publicó que la cadena de suministro de Apple está "trabajando bajo presión excesiva" además que la soluciones actuales no son suficientes para resolver los distintos desafíos de ingeniería que tienen actualmente.

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De hecho, el medio apuntó que "se necesita más tiempo" para lograr el iPhone plegable. Por su parte, Bloomberg insistió que a pesar de la complejidad de los requerimientos del nuevo dispositivo, la compañía tiene como objetivo poner a la venta su plegable junto con el nuevo iPhone.

En esta fecha Apple lanzaría su primer plegable. Imagen: creada con IA

¿Cuáles serán las características del nuevo plegable de Apple?

Según Mark Gurman, periodista especializado en Apple, la compañía ha buscado mejorar algunos problemas que presentan equipos plegables de otras marcas. Algunos de ellos son:

Calidad y durabilidad de la pantalla.

Disminuir la visión del pliegue que aparece al desplegar el equipo.

Por otro lado, también se espera que el software actualice el sistema operativo a iOS para que las aplicaciones se asemejen a las del iPad.

Otra de las informaciones filtradas por Gurman es que se espera que el plegable supere los 2 mil dólares, es decir, unos 34 mil 879 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual (aunque esto puede variar debido al aumento de precio que tendrán los celulares por la escasez de memoria RAM).

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