En medio de conversaciones cada vez más largas, como las de los chats del trabajo o entre vecinos, leer todos los mensajes lleva bastante tiempo y puede volverse tedioso. Pero para resolver esto, WhatsApp cuenta con el botón "resumir".

Esta herramienta funciona con Inteligencia Artificial y ha sido diseñado para ofrecer una versión breve y clara de los mensajes no leídos. Si quieres saber cómo sacarle provecho sigue leyendo.

WhatsApp protege la información que se resume en los chats. Foto: Unsplash

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¿Cuál es la función del botón "resumir" en WhatsApp?

La principal función de este botón es generar resúmenes sobre los mensajes de una conversación grupal con ayuda de Meta AI, de tal modo que el usuario pueda leer los puntos clave y ahorrar tiempo.

Cuando se oprime, el asistente virtual analiza los mensajes no leídos y genera una síntesis, donde muestra los tópicos tratados en el chat. Pero es importante mencionar que esta herramienta es completamente opcional: no está activada por defecto y cada usuario decide si quiere utilizarla.

Es una función sencilla, pero pensada para los chats que acumulan numerosos mensajes, ya sea porque hay decenas de participantes o porque se comparte información de manera frecuente, así como para las personas que revisan la app después de horas o días.

Además, WhatsApp indica que los resúmenes generados son privados. Solo la persona que los solicita puede verlos, y no se notifica a los demás participantes del chat.

Los resúmenes generados en WhatsApp sólo son visibles para la persona que los solicita. Foto: Meta

¿Cómo usar los resúmenes de IA en WhatsApp?

Cuando el usuario entra a un chat con mensajes sin leer, el botón "resumir" aparece en la parte principal y para utilizarlo se debe hacer lo siguiente:

Presiona el botón “resumir” Lee el contenido resumido en puntos clave Si no se muestra coherente, oprime el ícono con un pulgas hacia abajo. Pero si se generó de manera clara, oprime el ícono con el pulgar arriba. Cierra el visor del resumen con el ícono del tache. ¡Listo!

Ahora bien, si quieres desactivar este botón, primero debes ubicar el apartado "Configuración" o "Ajustes" y en seguida ve a "Chats". Aquí, tienes que entrar a "Procesamiento privado o transcripciones" y ya no aparecerá.

¿Cómo se protege la información de los chats grupales de WhatsApp?

Uno de los retos al integrar Inteligencia Artificial en las conversaciones de WhatsApp es mantener la privacidad de los mensajes. Para eso, Meta ha desarrollado un sistema llamado “Private Processing”.

Dicho sistema busca garantizar que los mensajes sigan protegidos incluso cuando son procesados por IA, por ejemplo, al generar los resúmenes. Al respecto, la empresa estadounidense señala que con esta función:

Los mensajes permanecen cifrados de extremo a extremo

Cuando se solicita un resumen, se envían a un entorno seguro de procesamiento

Este entorno está diseñado para que ni siquiera Meta pueda acceder al contenido

El resultado no se almacena ni se utiliza para entrenar modelos de IA

Si aún con eso no te sientes seguro al utilizar tanto el botón "resumir" como el resto de funciones que ofrece Meta AI, recuerda que siempre puedes personalizar tu cuenta y modificar los permisos de acceso a la información (fotos, audios, videos, contactos, etcétera).

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