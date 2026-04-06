Desde hace algunos meses, WhatsApp se encuentra trabajando en una suscripción Premium, con la cual pretende optimizar el flujo de comunicación y la experiencia de uso de los usuarios.

Esta suscripción se ha convertido en uno de los temas centrales de conversación de expertos y de los usuarios más exigentes de la app, debido a las funciones de personalización que promete.

Hoy en Tech Bit, te explicamos qué es lo que ofrece esta suscripción Premium de WhatsApp y si ya hay fecha de lanzamiento.

La suscripción Premium de WhatsApp no será obligatoria. Foto: WABetaInfo

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¿En qué consiste la suscripción Premium de WhatsApp?

Antes de presentarte las novedades que la suscripción Premium de WhatsApp (referenciada como WhatsApp Plus) tiene preparadas para los usuarios, conviene aclarar que esta versión no debe ser confundida con WhatsApp Business Premium; pues aunque la nomenclatura sea similar, las funciones y propósitos de cada una son opuestas.

Mientras que esta última se centra en proporcionar soporte y administración de negocios a pequeñas y medianas empresas, la nueva suscripción Premium está dirigida a todos los usuarios que quieran obtener una aplicación de mensajería más sofisticada.

De acuerdo con WABetaInfo, portal especializado en tendencias sobre WhatsApp, estas son solo algunas de las funciones que forman parte de la suscripción Premium de la app:

Stickers exclusivos.

Temas, fondos y colores de chat más llamativos.

Capacidad de mantener fijados más de 3 chats.

Tonos de llamadas y videollamadas.

Personalización del ícono de la app.

Disminución de publicidad en canales y estados.

La principal finalidad de esta versión es que los usuarios personalicen su app para robustecer su experiencia de uso a un precio asequible.

Por otro lado, WABetaInfo subraya que con esta suscripción ningún usuario tendrá que preocuparse por la privacidad de su cuenta, ya que las funciones de ciberseguridad de la app seguirán siendo las mismas para todos, independientemente de si se suscriben o no.

In the past few hours, Meta informed TechCrunch that it will release some exclusive features through a paid subscription for Facebook, Instagram, and WhatsApp users. Fow now, WhatsApp is working on a waitlist system to manage access, allowing users to sign up and be notified when… — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 27, 2026

¿Cuándo se estrenará la suscripción Premium de WhatsApp?

Aunque ya hay algunos dispositivos iOS y Android que tienen la posibilidad de integrarse a esta suscripción, aún no hay tarifa ni fecha de lanzamiento oficiales.

Y si bien, se espera que la llegada total de la suscripción Premium se dé durante el transcurso de 2026, actualmente WhatsApp da acceso a este plan mediante una lista de espera.

De acuerdo con WABetaInfo, una vez que los usuarios se unen a ella, recibirán una notificación cuando la suscripción se encuentre lista.

Esto puede realizarse desde los Ajustes de la app. Ahí aparece un recuadro en el que se lee la leyenda: "Actualiza tu experiencia de WhatsApp" y, en ella, viene la opción de "Acceder a la lista de espera".

Pero ¡ojo! Porque sumarse a la lista de espera no implica necesariamente aceptar la suscripción, ya que puedes declinarla posteriormente.

Si este mensaje ya te sale en tu WhatsApp, puedes aprovechar para darle una oportunidad a esta suscripción. De lo contrario, tendrás que esperar a que este plan arribe a tu cuenta y para eso es recomendable contar con tu app de mensajería debidamente actualizada.

Igualmente, deberás permanecer atento a los canales oficiales de WhatsApp para recibir cualquier información respecto a esta suscripción Premium.

Actualizar tu WhatsApp puede ayudarte a obtener su suscripción Premium de una manera más rápida. Foto: Unsplash

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