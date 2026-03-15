Más Información
Hoy en día, el wifi y los datos móviles son tan imprescindibles que parece casi imposible comunicarnos en aplicaciones como WhatsApp sin ellos.
Pero, por fortuna, la app de Meta ofrece una herramienta que te sacará de apuros por si necesitas mensajear con tus contactos aun cuando no tengas acceso a ninguna conexión de Internet o datos móviles.
¿Te interesa conocer de qué función se trata? Averígualo aquí en Tech Bit.
¿Cómo mensajear en WhatsApp sin datos móviles ni Internet?
Desde hace un par de años, WhatsApp incorporó la herramienta “Proxy” a su servicio de mensajería; la cual es capaz de brindarle a los usuarios la posibilidad de chatear sin estar conectados a una red de Internet o datos móviles.
Pero, ¿qué es un proxy? La empresa californiana de ciberseguridad Fortinet, explica en términos técnicos que un servidor proxy se define como “un sistema o enrutador que proporciona una puerta de enlace entre los usuarios e Internet”.
En este sentido, la app de mensajería instantánea recalca a través de su Centro de ayuda que esta función funge como una especie de portal que entrelaza tu celular con los servicios de WhatsApp, lo que te permitirá chatear aun cuando carezcas de WiFi.
De igual forma, WhatsApp aclara que su sistema Proxy posee un nivel de privacidad y seguridad elevado, por lo que todos los mensajes que envíes mediante este tipo de conexión estarán siempre protegidos con el cifrado de extremo a extremo.
¿Cómo utilizar una conexión Proxy para mensajear en WhatsApp sin datos móviles ni WiFi?
Si vas a salir de paseo y tus datos móviles han expirado pero necesitas permanecer comunicado con tus contactos, entonces dale una oportunidad al sistema Proxy de WhatsApp con el siguiente procedimiento:
- Encuentra una organización o persona que haya creado una red proxy y pídele que te comparta la dirección IP.
- Una vez que tengas la clave en tus manos, abre la app de mensajería y dirígete a la configuración.
- Ve a "Almacenamiento y datos"; en seguida, entra a "Proxy".
- Habilita la opción "Usar Proxy".
- Pulsa "Establecer Proxy" e ingresa la dirección IP del servidor, la cual es un código compuesto por 4 cifras separadas por un punto, por ejemplo: 987.654.321.098.
- Posteriormente, establece el “Puerto de Chat". Al habilitar este parámetro tendrás la oportunidad de solamente enviar y recibir mensajes con la red Proxy.
- Si quieres enviar fotos, videos, audios y archivos, entonces debes habilitar también el “Puerto Multimedia”.
- Finalmente, presiona "Guardar" y da clic en la paloma verde.
¡Listo! Has quedado conectado a un servido Proxy. Solo considera que una desventaja de utilizar esta herramienta es que no podrás realizar llamadas de audio ni video, pues dicho sistema no admite este tipo de interacciones en WhatsApp.
Pero, ahora que ya conoces esta función de la app de Meta, no dudes en utilizarla, pues además de ser completamente segura, promete jamás dejarte incomunicado.
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
