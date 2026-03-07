Ante los diversos métodos de ciberataques, WhatsApp busca mejorar la protección de las cuentas de los usuarios con el lanzamiento de un nuevo formato de contraseñas.

En días recientes se anunció que la app de Meta se encuentra trabajando en un sistema que tiene por objetivo disminuir la tasa de fraudes y otros ciberdelitos como el robo de cuentas. Aquí te decimos todo lo que se sabe sobre su funcionamiento.

WhatsApp trabaja en contraseñas más amplias y seguras para los usuarios. Foto: Unsplash

¿Cómo será las nuevas contraseñas de WhatsApp?

Actualmente, WhatsApp cuenta con diversas funciones para proteger las cuentas de ataques externos como el PIN de 6 dígitos y el cifrado de extremo a extremo. No obstante, de acuerdo con el sitio especializado WABetaInfo, muy pronto podría llegar un nuevo sistema de seguridad.

Con este sistema, el usuario tendrá la posibilidad de crear una contraseña de hasta 20 caracteres alfanuméricos para evitar que personas externas ingresen a su cuenta, protegiendo los datos confidenciales que almacena y evitando delitos como el robo.

Esta función no solo le dará una capa extra de seguridad a la cuenta, sino que también facilitará el acceso en caso de que el usuario no pueda respaldar el acceso con su correo electrónico o el PIN de seguridad.

Otro dato importante, según informa WABetaInfo, es que las nuevas contraseñas no sustituirán a herramientas de protección como la verificación de dos pasos. En realidad, serán un complemento avanzado de ciberseguridad.

¿Serán obligatorias las nuevas contraseñas de WhatsApp?

WhatsApp se encuentra realizando pruebas de las nuevas contraseñas en la versión Beta, y gracias a esto es posible saber que su uso no será obligatorio. El mismo usuario podrás crear, editar y eliminarlas cuando lo desee.

Pero es importante mencionar que en caso de establecer una contraseña, será necesario introducirla seguido del PIN de 6 dígitos cada vez que el usuario inicie sesión en la app. Lo que ayudará a validar su identidad y a garantizar que sólo el propietario ingrese a la cuenta.

Las nuevas contraseñas de WhatsApp llegarán a dispositivos iOS y Android. Foto: WABetaInfo

¿Cuándo llegarán las nuevas contraseñas de WhatsApp?

De acuerdo con la información proporcionada por WABetaInfo, este nuevo sistema de contraseñas se encuentra en desarrollo. Por lo que sólo lo pueden utilizar los usuarios inscritos al programa Beta.

No hay una fecha exacta de estreno para los usuarios regulares; sin embargo, una vez que se lance la actualización, comenzará a llegar de manera gradual a los dispositivos iOS y Android.

