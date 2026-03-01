Más Información

En diversos sistemas de seguridad, un botón de pánico es una herramienta de auxilio para emitir una ante una situación de peligro, pero ¿sabías que tu celular cuenta con uno?

Si tienes un Android y quieres saber para qué sirve, cómo activarlo o dónde se encuentra, en te lo explicamos paso a paso.

En caso de riesgo con tu celular puedes llamar para pedir ayuda o compartir tu ubicación con contactos de confianza. Foto: Unsplash
En caso de riesgo con tu celular puedes llamar para pedir ayuda o compartir tu ubicación con contactos de confianza. Foto: Unsplash

¿Para qué sirve el botón de pánico de Android?

Como lo mencionamos anteriormente, el botón de pánico es una herramienta que los celulares con sistema operativo tienen integrada.

De acuerdo con Soporte de Google, si en algún momento el usuario se encuentras en una situación de riesgo, este botón puede realizar diversas acciones como emitir una señal de auxilio, llamar para pedir ayuda, compartir la ubicación en tiempo real y hasta grabar vídeos.

Sin embargo, para compartir la ubicación en tiempo real con contactos de emergencia, el dispositivo necesita estar conectado a una red de WiFi o datos móviles.

¿Cómo activar el botón de pánico de Android?

En Android, el botón de pánico se puede activar con el mismo botón que enciende, bloquea o desbloquea el dispositivo. La diferencia es que, en lugar de pulsarlo una vez, tendrá que hacerse 5 veces seguidas.

La acción que ejecute dependerá de la configuración del dispositivo; por ejemplo, si quieres hacer una llamada en la pantalla se mostrará un botón para contactar al 911.

Después de iniciar la llamada y si se activó o activaste la opción de grabar video, dicha acción comenzará en cuanto cuelgues. Y se guardará en la galería del .

Pero ojo, porque la grabación de la llamada se puede cortar si abres otras aplicaciones. Para evitar esto, se recomienda no hacer uso del teléfono mientras se encuentre ejecutando alguna acción del botón de pánico.

Para configurar las acciones, realiza lo siguiente:

  • Entra en "Ajustes"
  • Busca "Seguridad y emergencia" y "Funciones avanzadas"
  • Selecciona si quieres mensajes de emergencia, llamadas, personalizar el envío de la ubicación o establece tu lista de contactos de emergencia

Antes de salir, configura las acciones del botón de pánico para que estén listas en caso de necesitarlas.

Antes de salir, configura el botón de pánico para las acciones que quieres que realice. Foto: Unsplash
Antes de salir, configura el botón de pánico para las acciones que quieres que realice. Foto: Unsplash

¿Que otras herramientas de seguridad tiene Android?

cuenta con otra herramienta de emergencia, pero sólo disponible para los celulares con versiones 12 y posteriores.

Se trata de la aplicación Seguridad personal , que está disponible en Play Store. También es posible que en la lista de apps pre-instaladas en el dispositivo aparezca como app de Seguridad

Sus funciones son ubicación compartida, verificación de seguridad, alertas de crisis, actividades actuales (como conducir o caminar), las especificaciones del dispositivo (como la duración de batería o las conexiones GPS) y detección de accidentes de tránsito.

Ahora que ya estás informado acerca de cómo utilizar el botón de pánico y la aplicación de Emergencias en tu dispositivo Android, haz uso de ellas con responsabilidad.

