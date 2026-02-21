Extraviar el celular es uno de los miedos más comunes que podrías experimentar, pero afortunadamente existen métodos de localización que te ayudarán a encontrar tu dispositivo Android si es que llega a extraviarse.

Dichas funciones suelen ser muy útiles, pues sirven incluso cuando se ha quedado sin pila o si no tiene conexión WiFi. En Techbit te las presentamos todas.

¿Cómo configurar tu Android para localizarlo en caso de robo o pérdida?

De acuerdo con un estudio publicado por The Competitive Intelligence Unit, consultoría mexicana especializada en telecomunicaciones y tecnología, alrededor de 2.2 millones de smartphones fueron robados o extraviados en 2024.

Ante este panorama, es esencial que protejas tu celular y la manera más sencilla de hacerlo es con las funciones de localización de Google, disponibles en dispositivos con versiones superiores a Android 8:

Dirígete a los Ajustes del teléfono y da clic en “Google”.

Luego entra en “Todos los servicios” y presiona el botón “Localizador”.

Activa la función “Permitir que se ubique el dispositivo”.

Posteriormente, enciende el Bloqueo remoto para apagar la pantalla del celular y que nadie pueda acceder a él en caso de robo o pérdida.

¡Listo! Tu móvil ha quedado configurado para ser ubicado aunque esté apagado o no tenga conexión a Internet.

¿Cómo encontrar tu Android si se te pierde?

Recuerda que, de no habilitar las anteriores funciones de localización, solo podrás encontrar tu celular cuando esté encendido y conectado a una red. Antes de salir a la calle, revisa que las hayas activado.

Después, si se te perdió o te robaron tu dispositivo, trata de localizarlo con el siguiente procedimiento:

En tu computadora entra al enlace google.com/android/find y, de ser necesario, inicia sesión con una cuenta vinculada a tu celular extraviado.

Selecciona el modelo de celular que quieres encontrar. Aquí mismo verás cuánta batería tiene y a qué red está conectado.

Después, observa en el mapa la dirección exacta en la que se encuentra tu dispositivo y, si lo consideras necesario, da clic en “Reproducir sonido” para que emita una alarma.

También puedes marcarlo como perdido para que sea bloqueado vía remota y nadie acceda a él.

Finalmente, presiona “Restablecer la configuración de fábrica del dispositivo” para formatearlo si sabes que no podrás recuperarlo.

En caso de robo, puedes localizar tu celular y restablecerlo de fábrica. Foto: Captura de pantalla

Actualmente, el celular es una de las herramientas más importantes para las personas. Así que más vale tomar ciertas precauciones porque nunca se sabe cuando podrá extraviarse.

