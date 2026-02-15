El Internet se ha convertido en una de las principales necesidades del ser humano para mantenerse informados y comunicados dentro del entorno digital actual, es por esta razón que cada cierto tiempo las versiones de Wi-Fi se actualizan.

Hoy en día, el Wi-Fi 7 es el actual modelo de tecnología inalámbrica y gracias a él es que podemos acceder a un sinfín de datos y plataformas para entretenernos, informarnos, y realizar nuestras nuestras tareas diarias.

Es por eso que hoy en Tech Bit te vamos a platicar sobre los atributos y algunas de las funciones de esta versión de Wi-Fi.

El Wi-Fi 7 es la versión de Internet que actualmente mantiene conectado a todo el mundo. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las características del Wi-Fi 7?

De acuerdo con la empresa de tecnología vietnamita VNETWORK System, cada 4 o 6 años se lanza una versión actualizada de Wi-Fi para abastecer la necesidad de conectividad de los internautas.

El Wi-Fi 7 se estrenó oficialmente en enero de 2024, pero no fue hasta el segundo semestre de 2025 que llegó a México; y al ser a la fecha, el último modelo de conexión inalámbrica, ofrece mayores velocidades de transmisión de datos con la menor latencia posible gracias a sus características:

Estándar IEEE 802.11be

Velocidad de 46 Gbps, considerada extremadamente rápida y eficiente.

Bandas 2.4, 5 y 6 GHz, que proporcionan mayor cobertura, velocidad y señal sin interferencias.

Canales de hasta 320 MHz que permiten descargas más rápidas y evitan los retrasos durante la navegación en Internet .

. Modulación 4096-QAM, lo que facilita actividades más demandantes como el streaming.

16x16 UL/DL MU-MIMO, que garantizan una buena señal de Wi-Fi sin importar cuántos usuarios estén conectados a la misma red.

Todos estos elementos han sido perfeccionados con cada modelo de WiFi, desde que se lanzó a finales de los años noventa la primera versión, la cual se regía por una velocidad de 11 Mbps y una banda de 2.4.

El Wi-Fi 7 llegó a México en 2025. Foto: Pixabay

¿Cuál es la utilidad del Wi-Fi 7?

Como se mencionó anteriormente, este modelo de Wi-Fi tiene la utilidad de mejorar la conectividad en el mundo y ser un apoyo sólido para las personas al facilitarles la ejecución de sus actividades cotidianas.

El Wi-Fi 7 facilita el streaming y el control de dispositivos electrónicos como televisores inteligentes y sistemas del hogar como cámaras de seguridad. Asimismo, es de gran utilidad para transferir datos de manera rápida y eficiente entre distintos aparatos tecnológicos.

Actualmente, empresas como Telmex ya ofrecen el servicio de Hiper WiFi 7 Infinitum, que según la compañía, es ideal para entornos en los que demasiados usuarios o dispositivos deben mantenerse conectados a la red de manera simultánea.

Todos los dispositivos suelen ser compatibles con esta versión de internet, sobre todo los que se estrenaron durante 2024 y en adelante; sin embargo, los modelos anteriores no tendrán acceso a todas sus ventajas.

El Wi-Fi 7 es la versión más novedosa de Internet gracias a su velocidad y cobertura, y así seguirá siendo hasta que se libere su sucesor, el cual indican algunos expertos, podría salir a la luz en 2028.

