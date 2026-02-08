Si te encanta el cine, debes saber que la edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el próximo 15 de marzo; y quizás tus películas favoritas están nominadas en una o más categorías.

Pero de igual forma, puede que haya filmes que aún no has visto y tengas curiosidad de sintonizar antes de la ceremonia de premiación. Es por eso que hoy en Tech bit te decimos en qué plataformas de streaming puedes disfrutar de estas películas.

Las plataformas de streaming son uno de los principales recursos que la población usa para ver contenido como películas. Foto: Pexels

¿En qué plataformas de streaming puedes encontrar las películas nominadas al Oscar 2026?

Como dato curioso, la primera edición de los Premios Óscar se celebró en 1929 por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este 2026, hay 10 películas nominadas al premio más importante de la ceremonia y a continuación, te decimos cuáles son y en donde sintonizarlas.

Bugonia

Dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone; narra la historia de dos jóvenes que, obsesionados con conspiraciones, secuestran a la directora de una empresa importante, convencidos de que es una alienígena que planea destruir el planeta Tierra.

La cinta puede encontrarse en Apple TV a un precio de $229.00; en YouTube y Google Play Películas a un costo de $230.00 y en Amazon Prime Video.

F1

Protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski, el filme trata sobre Sonny Hayes, un piloto veterano que sale de su retiro para apoyar al equipo APXGP, el cual no tiene un rendimiento favorable.

La película puede verse en Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Películas y YouTube por el valor de $290.00.

El agente secreto

Dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, es un thriller político brasileño situado en la década de los setentas. La historia relata la vida de Marcelo, un hombre que huye del caos gubernamental y busca refugio en Recife para reencontrarse con su hijo.

Actualmente, la cinta solo está disponible en cines, sin embargo, se prevé su estreno en MUBI para el próximo 26 de febrero y en Hulu para el mes de abril.

Valor sentimental

Protagonizada por Renate Reinsve e Inga Ibsdotter y dirigida por Joachim Trier, el filme explora la compleja relación entre dos hermanas y su padre tras la muerte de la madre.

La película puede verse actualmente en cines, en Amazon Prime Video por $199.00, y a partir del 13 de febrero en Apple Tv y MUBI.

Sueños de trenes

Basada en la novela de Denis Johnson, está dirigida por Clint Bentley y estelarizada por Joel Endgerton. Narra la vida de Robert Grainier, un leñador y trabajador ferroviario en el Oeste americano del siglo XX.

La trama toca tintes sobre el duelo, la soledad y la resiliencia humana ante la pérdida de una familia y la transformación del entorno que nos rodea. La cinta puede encontrarse en Netflix.

Frankenstein

Dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Jacob Elordi, se trata de una reimaginación gótica y emocional de la novela homónima de Mary Shelley.

La historia gira en torno a Víctor Frankenstein, un científico atormentado quien logra dar vida a una criatura mediante experimentos y se enfrenta a las devastadoras consecuencias de su creación.

Actualmente solo se encuentra disponible en Netflix

Hamnet

Se basa en la novela de Maggie O'Farrell. Está dirigida por Chloé Zhao y trata sobre la vida familiar del dramaturgo William Shakespeare, centrándose en su duelo al perder a su esposa, Agnes, y su hijo de Hamnet.

Debido a su reciente estreno el pasado 22 de enero en México, el filme sólo puede verse en cines. Y aunque no hay una fecha establecida, próximamente llegará de manera gradual a las plataformas de streaming.

Marty Supremo

Es un drama deportivo y biográfico dirigido por Josh Safdie y protagonizado por Timothée Chalamet, quien encarna a Marty Mauser, un joven soñador de Nueva York que pasa de trabajar en una zapatería a convertirse en un prodigio del tenis de mesa.

Actualmente, solo puede verse en cines, debido a que su lanzamiento fue hace un mes y aún no llega a las plataformas de streaming. Sin embargo, se espera que su lanzamiento en Apple Tv y Amazon Prime Video sea en este mes de febrero, mientras que en HBO Max llegue en abril.

Una batalla tras otra

Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, es un thriller político y drama familiar basado en la novela “Vineland” de Thomas Pynchon.

La historia sigue a Bob Ferguson, un exrevolucionario que vive oculto y debe rescatar a su hija desaparecida, enfrentándose a un enemigo del pasado y a una red de violencia.

Está disponible en Claro Video, Amazon Prime Video, HBO Max, Google Play Películas por $100.00 y Apple TV al precio de $80.00.

Pecadores

Es una película de terror y acción dirigida por Ryan Coogler, estelarizada por Michael B. Jordan. Narra la historia de dos hermanos gemelos que regresan a su hogar buscando un nuevo comienzo, enfrentándose tanto a la opresión social como a una terrorífica amenaza vampírica.

Puede disfrutarse a través de Google Play Películas por $45.00, HBO Max, Claro Video, Amazon Prime Video y Apple TV por $40.00.

Puedes sintonizar las películas nominadas al Oscar en tus plataformas favoritas de streaming. Foto: Unsplash

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026?

La edición 98ª de los Premios Oscar será el próximo 15 de marzo y se llevará a cabo en el teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles, California.

En México, se podrá ver a través del canal de YouTube de los Oscar, Academy Awards; en TNT; HBO Max y posiblemente en canales de TV abierta como Azteca 7 e Imagen Televisión.

No lo pienses más y prepara tus palomitas para disfrutar, por medio de tus plataformas de streaming, de estas cintas que seguramente te emocionará de principio a fin.

