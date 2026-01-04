Este 2026, las plataformas de streaming continuarán llenando de entretenimiento a los hogares mexicanos con su cartelera de películas, series, documentales, etcétera.

Sin embargo, cada comienzo de año los usuarios se preguntan si el costo de su suscripción tendrá un aumento. Por eso, en Techbit te compartimos los precios vigentes para estos servicios.

El streaming es un formato de entretenimiento muy popular en los hogares mexicanos. Foto: Freepik

¿Qué precio tienen las plataformas de streaming este 2026?

De acuerdo con datos del portal de estadísticas Statista, más del 70% de los mexicanos usan servicios de streaming (como Netflix, Disney+, Prime Video, etcétera) a diario, pasando más de una hora consumiendo su contenido.

Pero su distribución no solo se limita al video, fuente de consumo para el 89% de usuarios con acceso a Internet, sino que también hay servicios de streaming musical como Spotify, Amazon Music, Deezer y otros más. En promedio, éstos condensan el 59%.

Debido a su popularidad, y con la denominada "cuesta de enero", los suscriptores de dichas plataformas se preparan cada comienzo de año por si se presenta un aumento de precio.

Por lo anterior, es importante mencionar que, de momento, los servicios de streaming que operan en México no han anunciado modificaciones en sus tarifas.

En sus portales oficiales, los costos vigentes son:

Netflix

Plan con anuncios: $119

Plan sin anuncios: $249

Plan con 4 pantallas, UHD: $329

HBO Max

Plan con publicidad: $119

Plan Estándar (sin anuncios): $239

Plan Platino: $299

Amazon Prime Video

Con anuncios: $99

Sin anuncios: $149

Plan anual: $899

ViX

Básico con publicidad: Gratis

Premium: $149

Anual: $1,399

Disney+

Estándar con anuncios: $149

Estándar sin publicidad: $249

Premium con varios perfiles: $319

Paramount

Móvil: $99

Estándar con anuncios: $129

Estándar sin anuncios y 4K: $179

Anual: $979

Spotify

Individual: $139

Estudiantes: $74

Duo (dos cuentas premium): $189

Familiar: $239

También hay que recordar que algunas plataformas incrementaron sus tarifas antes de finalizar el 2025, como es el caso de Disney+ que anunció un incremento desde octubre.

Como tal, en lo que va de 2026 ninguna plataforma ha informado cambios en sus servicios ni en sus costos de suscripciones. En caso de que llegue a suceder, los usuarios serán notificados formalmente por medio de correos electrónicos.

Así que te recomendamos estar pendiente de tus notificaciones para recibir actualizaciones importantes sobre tus plataformas de entretenimiento preferidas.

Las plataformas de streaming notifican de manera formal a sus usuarios cuando hay cambios en el servicio o tarifas. Foto: Unsplash

