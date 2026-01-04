Más Información
Día de Reyes 2026: de las Guerreras K-pop a la F1, las roscas más creativas para disfrutar en familia
[Publicidad]
Este 2026, las plataformas de streaming continuarán llenando de entretenimiento a los hogares mexicanos con su cartelera de películas, series, documentales, etcétera.
Sin embargo, cada comienzo de año los usuarios se preguntan si el costo de su suscripción tendrá un aumento. Por eso, en Techbit te compartimos los precios vigentes para estos servicios.
¿Qué precio tienen las plataformas de streaming este 2026?
De acuerdo con datos del portal de estadísticas Statista, más del 70% de los mexicanos usan servicios de streaming (como Netflix, Disney+, Prime Video, etcétera) a diario, pasando más de una hora consumiendo su contenido.
Pero su distribución no solo se limita al video, fuente de consumo para el 89% de usuarios con acceso a Internet, sino que también hay servicios de streaming musical como Spotify, Amazon Music, Deezer y otros más. En promedio, éstos condensan el 59%.
Debido a su popularidad, y con la denominada "cuesta de enero", los suscriptores de dichas plataformas se preparan cada comienzo de año por si se presenta un aumento de precio.
Por lo anterior, es importante mencionar que, de momento, los servicios de streaming que operan en México no han anunciado modificaciones en sus tarifas.
En sus portales oficiales, los costos vigentes son:
Netflix
- Plan con anuncios: $119
- Plan sin anuncios: $249
- Plan con 4 pantallas, UHD: $329
HBO Max
- Plan con publicidad: $119
- Plan Estándar (sin anuncios): $239
- Plan Platino: $299
Amazon Prime Video
- Con anuncios: $99
- Sin anuncios: $149
- Plan anual: $899
ViX
- Básico con publicidad: Gratis
- Premium: $149
- Anual: $1,399
Disney+
- Estándar con anuncios: $149
- Estándar sin publicidad: $249
- Premium con varios perfiles: $319
Paramount
- Móvil: $99
- Estándar con anuncios: $129
- Estándar sin anuncios y 4K: $179
- Anual: $979
Spotify
- Individual: $139
- Estudiantes: $74
- Duo (dos cuentas premium): $189
- Familiar: $239
También hay que recordar que algunas plataformas incrementaron sus tarifas antes de finalizar el 2025, como es el caso de Disney+ que anunció un incremento desde octubre.
Como tal, en lo que va de 2026 ninguna plataforma ha informado cambios en sus servicios ni en sus costos de suscripciones. En caso de que llegue a suceder, los usuarios serán notificados formalmente por medio de correos electrónicos.
Así que te recomendamos estar pendiente de tus notificaciones para recibir actualizaciones importantes sobre tus plataformas de entretenimiento preferidas.
Leer también Los ciberataques que definieron la ciberseguridad en 2025
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]