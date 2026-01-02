Tras el sismo registrado este viernes 2 de enero, es importante usar el celular como una herramienta para contactar a servicios de emergencia, para realizar reportes del siniestro y, sobre todo, para mantenerte informado sobre las indicaciones del personal de protección y seguridad.

Todos estos servicios los puedes obtener con el "modo sismo", que consiste en una serie de configuraciones para este tipo de fenómenos naturales. Si quieres aprender a activarlo, aquí te lo decimos.

Hay dos maneras de recibir una alerta sísmica en el celular. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Pasos para activar el "modo sismo" de tu celular

A diferencia de otros modos que circulan en Internet, por ejemplo los que se utilizan en aplicaciones como WhatsApp, este modo se activa a través de las mismas herramientas que incluyen los dispositivos móviles para situaciones de emergencia.

Así que ten por seguro que tu Android o iOS cuenta con ellas y te recomendamos empezar a explorarlas desde ya.

Activa la alerta sísmica presidencial

En 2025, el Gobierno de México implementó un sistema de alertas sísmicas que envía advertencias sobre temblores a dispositivos móviles mediante mensajes SMS o con una notificación.

El Sistema de Alertamiento Masivo, presentado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, incluso puede alertar a poblaciones de zonas rurales para que tomen precauciones sobre sismos.

Gracias a ella, no se necesita contar con una aplicación externa para recibir la alerta; la notificación se envía con 60 a 45 segundos de anticipación y al mismo tiempo muestra un posible epicentro.

¿Cómo activarla?

Android : ve a la apps “Ajustes”, luego en “Notificaciones”, sigue en “Ajustes avanzados”, dirígete a “Alertas de emergencia inhalámbricas” y activa el botón.

: ve a la apps “Ajustes”, luego en “Notificaciones”, sigue en “Ajustes avanzados”, dirígete a “Alertas de emergencia inhalámbricas” y activa el botón. iPhone: ve a “Configuración”, entra en “Notificaciones” y en la parte inferior activa todos los botones de alertas gubernamentales.

Utiliza apps de alertas sísmicas

Si aún no estás seguro de que tu celular reciba la alerta implementada por el gobierno, puedes recurrir a la descarga de aplicaciones confiables como SASSLA y SkyAlert.

Ambas sirven para alertar sobre temblores y sismos en tiempo real; también permiten personalizar el lugar de ubicación del usuario para mayor precisión, suenan de manera anticipada y envían un valor aproximado de la magnitud y el epicentro.

Las puedes descargar desde las tiendas de aplicaciones como AppleStore y PlayStore. Únicamente revisa que tengan los permisos para acceder a tu ubicación y para enviarte notificaciones.

Crea una lista de números de emergencia

Si te cuesta memorizar los números de servicios de emergencia en México, guárdalos en tu agenda o crea una lista de contactos para tenerlos a la mano.

Esto lo puedes hacer desde la misma aplicación “Teléfono”, ingresando el número y guardándolo como un contacto. No olvides ponerles un nombre de identificación.

Y para agrupar todos los números de emergencia, crea un tag o utiliza la función grupo/listado. Asegúrate de detener los siguientes:

911 - número que opera en el territorio nacional y sirve para reportar emergencias médicas, incendios, accidentes de tránsito o delitos. De igual manera, te puede canalizar a servicios de policía, ambulancias, bomberos y protección civil.

088 - es el número de emergencia de la Guardia Nacional y sirve para comunicar accidentes en autopistas, orientación sobre delitos federales, ciberdelitos y atención gratuita.

089 - es gestionado por las fiscalías y centros de denuncia estatales. Sirva para hacer denuncias anónimas sobre delitos como extorsión, secuestro, venta de drogas, corrupción, etcétera.

En tus contactos de emergencia incluye personas que puedan auxiliarte ante accidentes y desastres naturales. Foto: Pexels

Utiliza la función "Emergencia SOS"

Dicha función de seguridad viene integrada en dispositivos iPhone; es útil para contactar a los servicios de emergencia con tan solo presionar el botón lateral del dispositivo. Otra ventaja es que puede alertar a contactos del usuario en situaciones de crisis.

¿Cómo activarla? Ve a “Configuración”, entra en “Emergencia SOS”, y activa “Llamar con botón lateral” o “Llamar con cinco pulsaciones”. Asimismo, existe el botón “Llamar automáticamente” para detección de accidentes (sólo disponible en algunos modelos).

Y para configurar los contactos de emergencia, debes acceder a la aplicación “Salud” y buscar tu ficha médica. Posteriormente, necesitarás localizar el apartado “Editar” y “Contactos de emergencia”.

Aquí te recomendamos incluir a personas de tu confianza o familiares que puedan auxiliarte en caso de sufrir un accidente o atravesar un desastre natural.

Como podrás ver, el "modo sismo" no sólo sirve para solicitar ayuda y mantenerte informado ante temblores o terremotos, sino que puede ser una herramienta de emergencia todos los días y las 24 horas.

Te sugerimos configurarlo desde ahora para protegerte en cualquier catástrofe.

