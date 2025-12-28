En México, el registro de las líneas telefónicas móviles ha sido aprobado bajo una serie de lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR). Este proceso, conocido como “vinculación” o “registro”, implica relacionar la CURP con el número de celular a través del proveedor de telefonía.

Con esta medida se busca ordenar la titularidad de las líneas y establecer un padrón claro de usuarios; además, comenzará a aplicarse partir del 9 de enero de 2026. Si quieres conocer los requisitos del procedimiento, aquí en Techbit te los compartimos.

Este trámite es obligatorio para no perder la línea telefónica. Foto: Pexels

¿Para qué sirve asociar tu CURP con tu línea telefónica?

La asociación de la CURP con la línea telefónica móvil es parte de los lineamientos emitidos de la CTR, donde se establece que tanto las de prepago como de pospago deben estar vinculadas a una persona física o moral plenamente identificada.

El objetivo de la medida es que cada número tenga un titular reconocido, lo que permitirá a las autoridades y a los operadores contar con información clara sobre quién es el responsable de una línea telefónica.

De igual manera, la CTR indica que sirve para reducir el uso de teléfonos móviles de manera anónima y fortalecer la prevención de delitos asociados a esta vía de comunicación.

Para las empresas de telefonía, la vinculación también facilita la administración de líneas, la atención a clientes y la resolución de aclaraciones cuando existen errores de titularidad o líneas registradas incorrectamente.

La CURP tiene que estar actualizada para hacer el registro de la línea telefónica. Foto: Unsplash

Esto debe tener tu CURP para asociarla con tu línea telefónica

Para asociar una línea telefónica, los operadores móviles solicitarán documentos oficiales de identidad a los titulares, entre los que se incluye la CURP.

En particular, la CURP deberá coincidir con los datos de la identificación oficial y tendrá que estar certificada ante el Registro Nacional de Población (Renapo).

¿Dónde obtener este documento? Descárgalo desde la plataforma https://www.gob.mx/curp/; sabrás que se encuentra certificada si tiene la leyenda "CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, debajo del recuadro verde.

Casos especiales

Personas extranjeras: generalmente pueden registrarse con pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros.

Aclaraciones o desvinculaciones: si una línea aparece registrada con tu CURP y no te pertenece, los operadores deberán ofrecer mecanismos para solicitar la corrección.

Realizar este trámite dentro de los plazos establecidos es importante, ya que las líneas que no estén vinculadas pueden ser suspendidas.

