Los contactos son otra de las tantas cosas que WhatsApp nos permite enviar en nuestras conversaciones sin ninguna dificultad, ya sea que los tengamos guardados en la agenda del celular o en la misma app de mensajería.

Y es que seguramente te ha pasado que necesitas compartir con uno de tus conocidos el número telefónico de alguien más para que puedan ponerse en contacto.

Pero es aquí donde surge la interrogante de si podemos mandar contactos que no tenemos añadidos. Hoy, en Tech Bit, te decimos si esto es posible. ¡Descúbrelo!

¿Podemos mandar en WhatsApp contactos que no tengamos guardados?

La respuesta es: ¡Sí! Claro que podemos compartir con otras personas el número telefónico de alguien que no tenemos registrado.

Y aunque no lo creas, hay varios escenarios en los que podemos poner en práctica esta tarea, a pesar de que en la mayoría de veces WhatsApp insiste en que debemos almacenar los números en la app.

La forma más sencilla de enviar un contacto que no tenemos guardado en la app de Meta es escribiendo el número telefónico en formato de mensaje, aunque este método suele ser bastante lógico.

Otra manera de enviar un contacto que no tenemos registrado es por medio de la herramienta de “Reenviar”. Si alguien nos manda un número telefónico que no tenemos agregado, podemos compartirlo con otras personas las veces que sean necesarias.

En caso de que tengamos el contacto registrado en la agenda de nuestro móvil pero no en WhatsApp, también es posible compartirlo. Para eso, solo es necesario entrar a la agenda y buscar los datos de la persona que vamos a enviar, y damos clic en la opción de “Compartir”.

Podrás tener la oportunidad de mandar los contactos mediante un código QR, una invitación, un simple mensaje o con cualquier otro formato, pero esto dependerá del dispositivo con el que cuentes.

¿Se puede conversar en WhatsApp con un contacto que no tienes registrado?

Una vez aclarada la respuesta de si puedes compartir contactos que no tienes almacenados en WhatsApp, te vamos a compartir un hack para que converses de manera segura con un alguien que no tengas registrado.

De acuerdo con el Centro de ayuda de WhatsApp esto también es posible gracias a la función “clic para chatear”. Para utilizar esta herramienta es necesario que la otra persona tenga una cuenta activa de la app de mensajería y que conozcas su número.

“Clic para chatear” se encuentra disponible tanto en los celulares como en la versión web de WhatsApp, por lo que tendrás que acceder a tu navegador para probar este hack.

En la barra de búsqueda de tu navegador, ingresa la siguiente liga: wa.me/number

Elimina “number” del enlace y sustituye la palabra con el número telefónico de la persona con la que iniciarás la conversación. Es importante que no incluyas signos como guiones y paréntesis.

Finalmente, se te abrirá la conversación con dicho contacto y no tendrás que guardarlo.

Ahora sabes que WhatsApp permite compartir números telefónicos sin que los tengas almacenados en la app. Recuerda no compartir la información de tus contactos con personas extrañas que pueden poner en riesgo su seguridad.

