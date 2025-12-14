En días recientes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dado a conocer que en WhatsApp ha estado circulando una nueva estafa, en la cual los cibercriminales usurpan la identidad de los empleados de la compañía.

Si recibes algún mensaje o llamada que proceda de un supuesto integrante de la CFE, no respondas porque podrías ser la próxima víctima. Sigue leyendo porque te damos los detalles de este reciente fraude.

Recuerda que la CFE no envía mensajes por medio de WhatsApp. Foto: Pixabay

Leer también ¿Subirá el precio de suscripción tras la compra de HBO Max por Netflix?

¿De qué se trata esta nueva estafa?

De acuerdo con la empresa mexicana de suministro eléctrico, los estafadores envían mensajes o marcan a las personas por medio de la app de mensajería para persuadirlos de obtener atractivos apoyos económicos que superan los 100 mil pesos y celulares gratuitos.

Dichos premios son supuestamente patrocinados por Bienestar Telecomunicaciones e Internet para Todos, iniciativa del Gobierno Federal y operada por la misma CFE.

En el mensaje enviado por los estafadores se lee: “Tu línea está acreditada con un apoyo en efectivo de $165,000.00 MXN + 2 equipos móviles Samsung Galaxy S25 ultra…”

Pero, ¿a cambio de qué envían estos recados? La respuesta es fácil de atinar, ya que los ciberdelincuentes han difundido masivamente esta nueva estafa con el objetivo de adueñarse de los datos personales y bancarios de las víctimas al serles pedidos para, supuestamente, depositar el incentivo.

Asimismo, la trampa origina que las personas visiten otros sitios institucionales falsos para engañarlas y conseguir lo que desean.

#CFEInforma | La CFE NO realiza convenios para ofrecer apoyos económicos, teléfonos gratuitos ni servicios de telecomunicaciones vía mensajes de texto o WhatsApp.



La información que circula es FALSA y forma parte de un intento de fraude. ✋ pic.twitter.com/RnlbpHSwNF — CFEmx (@CFEmx) December 5, 2025

¿Cómo evitar esta estafa?

La empresa mexicana exhortó a la ciudadanía a no caer en esta trampa y afirmó que “La CFE NO realiza convenios para ofrecer apoyos económicos, teléfonos gratuitos ni servicios de telecomunicaciones vía mensajes de texto o WhatsApp”.

Algunas recomendaciones para no caer en esta estafa son:

No abrir los enlaces o mensajes enviados por este tipo de contactos, de igual forma, no responder las llamadas telefónicas.

Solo hacer caso a la línea 070, que pertenece a la CFE. Asimismo, estar atento a cualquier actualización que se haga en su sitio oficial https://www.cfe.gob.mx/

No enviar información personal o bancaria a estos números sospechosos y siempre se deben bloquear.

Levanta una denuncia si eres víctima de este fraude y da aviso a tus contactos para que estén enterados.

Asimismo, la institución de electricidad indicó que busca proteger a los usuarios y preservar la calidad de sus servicios ante la excesiva presencia de estafas en medios digitales y telefónicos.

Recuerda que la CFE jamás te contactará por medio de WhatsApp y mucho menos te pedirá datos personales que pongan en riesgo tu identidad y privacidad.

Ante cualquier estafa que detectes puedes denunciar a través de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) al número 55 5242 5100 ext. 5086.

Leer también Ingeniería en Energías Renovables de la UNAM: así podrás entrar por acceso directo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters