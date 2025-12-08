En días recientes se dio a conocer que Netflix compró Warner Bros, lo que incluye a HBO Max. Tras el anuncio, los usuarios de ambos servicios han manifestado su preocupación sobre si los precios subirán o se mantendrán iguales.

Pues el gigante de streaming estadounidense ha enviado un comunicado a sus suscriptores aclarando esta y otras dudas. Hoy en Techbit te compartimos los detalles.

Se espera que la negociación entre Warner Bros y Netflix quede lista en el tercer trimestre de 2026. Foto: Unsplash

¿Qué pasará con los precios de Netflix y HBO Max?

La adquisición de Warner Bros por Netflix ha sorprendido al mundo y es que se trata de una de las empresas más valiosas de la actualidad, tanto que este lunes Paramount acaba de levantar la mano con una oferta para quedársela.

Se espera que la negociación entre ambas compañías quede lista para el tercer trimestre de 2026. Mientras se siguen afinando detalles y trámites pendientes antes de cerrar el acuerdo, ya se ha empezado a revelar información sobre lo que pasará con la cuentas de los suscriptores.

“Recientemente anunciamos que Netflix adquirirá Warner Bros, incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO”, indicaron en un comunicado. De este modo, integrará algunos títulos famosos como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, el Universo DC, entre otros.

De igual manera, aclararon que por el momento los precios de las suscripciones no cambiarán. "Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, ya que aún quedan algunos trámites pendientes antes de cerrar el acuerdo”, se lee en el documento.

Durante los siguientes meses, Netflix esperará obtener las aprobaciones por parte de los organismos reguladores y de los accionistas. Mientras tanto, piden a sus clientes seguir disfrutando sus planes de suscripción sin preocupaciones.

¿Cuál es el costo actual de Netflix y HBO Max?

Si ya eres cliente puedes estar tranquilo por los costos de tu suscrición. Y si estabas pensando en contratar uno de los paquetes, entonces toma en cuenta las tarifas vigentes son:

Netflix:

Plan Estándar (con anuncios): $119 al mes.

Plan Estándar: $249 mensuales.

Plan Premium: $329 al mes.

HBO Max:

Plan Básico (con anuncios): $149 al mes.

Plan Estándar: $239 mensuales.

Plan Platino: $299 al mes.

Netflix ha hecho una de las compras más grandes de la historia al adquirir Warner Bros. Foto: Unsplash

¿Cómo funcionará HBO Max tras ser comprado por Netflix?

HBO Max seguirá funcionando con normalidad y de manera independiente. No desaparecerá del mercado como tanto se había especulado, esto solo puede indicarlo Warner Bros y Netflix con el paso del tiempo.

"Nos pondremos en contacto cuando tengamos más información que compartir. Mientras tanto, esperamos que sigas disfrutando de todo el contenido disponible en tu plan de suscripción donde quieras, cuando quieras", concluye el comunicado.

