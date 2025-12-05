La inteligencia artificial (IA) está transformando el trabajo creativo. Un estudio de la revista Harvard Business Review señala que la GenAI puede aumentar la creatividad humana al ayudar a “crear soluciones hasta ahora inimaginables”.

El Foro Económico Mundial coincide en que esta tecnología puede liberar tiempo dedicado a tareas rutinarias y repetitivas, aunque también advierte que podría convertirse en un distractor.

Ante los beneficios y desafíos, la discusión se centra en cómo integrar la IA al proceso creativo. Adobe busca formar parte de esa transformación mediante soluciones que potencien la creatividad y optimicen los flujos de trabajo.

Así es como la IA redefinirá el trabajo creativo. Imagen: especial

Fabio Sambugaro, Sr. Director Latam Digital Media de Adobe, explica en entrevista con Tech Bit: “Mucha gente pregunta si la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas, pero no creemos en eso. La idea es potenciar la creatividad”.

Aprovechar la IA para potenciar la creatividad

Aprovechar la IA depende de que más personas puedan acceder a ella. Sambugaro recuerda que la creatividad solía estar reservada a un grupo reducido, pero hoy, ante la alta demanda de profesionales creativos, es necesario ofrecer herramientas accesibles a más usuarios.

“La idea de Adobe es democratizar la creatividad; para quien quiere hacer contenido básico y para quien quiere hacerlo profesional, personalizado y a escala”, señala.

Con este objetivo, Adobe está impulsado un hub de IA para los creativos. Inicialmente se desarrolló con modelos propios, pero en 2025 firmaron acuerdos con otros actores que son relevantes en el mercado para fortalecer la plataforma.

“La idea es que un creativo pueda entrar en un único hub, una única plataforma a la que ya está acostumbrado (Creative Cloud y Firefly) y de ahí poder usar lo mejor del mercado, sea de Adobe o no”, explica.

Ante las preocupaciones sobre ética y transparencia, Adobe asegura que su desarrollo de IA ha sido responsable desde el inicio, ya que todo el entrenamiento se realizó con contenido propio.

Asimismo, buscan garantizar que los profesionales creativos sean compensados por su trabajo. “Crecemos a la sombra del mercado creativo. El objetivo nunca va a ser disminuirlo, sino cómo generar para que crezca cada vez más”, afirma.

La demanda creativa en México va en aumento

Sambugaro destaca que el creativo mexicano está a la vanguardia. “(Son profesionales) que de verdad están invirtiendo en las nuevas tecnologías para atender las demandas del mercado”, señala. Estima que la demanda creativa en México es “gigantesca”.

Entre las soluciones para impulsar a los profesionales, y que presentaron en Adobe Creative Trends (el evento sobre creatividad de Adobe en América Latina), Creative Cloud sigue siendo la base de todo. Firefly, afirma, se está utilizando como “hub de generación de contenido seguro”.

Otro lanzamiento destacado es Acrobat Studio, que además de las funciones ya existentes, puede gestionar y analizar documentación con apoyo de IA.

“No hay riesgo de seguridad. Con los datos que comparten con Acrobat Studio, se puede usar la IA para preguntar por lo que se necesita y después se puede adaptar en forma de presentación, podcast y más”, explica.

Adobe Express, por su parte, tendrá actualizaciones para producir contenido de forma más rápida, pero manteniendo la coherencia visual.

El futuro de la creatividad y la IA

Según Sambugaro, el uso de la IA será la principal tendencia en el mercado creativo en 2026, y la creatividad será más necesaria en todas las industrias.

“La tendencia es evolucionar el mercado y democratizarlo. Hoy no importa quién sea: un estudiante, contador o ingeniero, todos tienen que usar un poco de la creatividad para vender su trabajo”, señala.

Ante este panorama, recomienda explorar todas las herramientas disponibles.

“Para ejercitar la creatividad necesitamos saber todo lo que existe. No importa si es de Adobe o de otras marcas, pero es muy importante que la gente entre en este mundo, no tenga miedo y empiece a usar la creatividad de la mejor forma posible”, afirma.

