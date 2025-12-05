¡Es oficial! Netflix anunció la compra de Warner Bros., lo cual incluye a HBO Max. Esta compra es considerada una de las más grandes de la historia del entretenimiento, valuada en 82.7 millones de dólares.

Se prevé que este acuerdo tenga su cierre total en el tercer trimestre del 2026, una vez que Warner Bros. Discovery complete su separación de Discovery Global, el cual cuenta con canales como CNN y Discovery+.

Esta compra ha generado la preocupación de algunos usuarios sobre qué pasará con HBO Max, ya que algunos temen que la plataforma desaparezca.

¿HBO Max desaparecerá? Netflix compra Warner Bros. Imagen: Unsplash

¿Qué pasará con HBO Max?

La compra de Netflix incluye el estudio Warner, HBO y HBO Max, así como el acceso a propiedad intelectual, como Harry Potter, Juego de Tronos y DC Comics. Además de la editora de videojuegos Warner Bros. Games.

Sin embargo, por el momento Netflix aseguró que no habrá cambios drásticos en Warner Bros., por lo que los usuarios no deben temer que la plataforma desaparezca al menos por los siguientes meses. En su anuncio, Netflix señaló que HBO y HBO Max como una "oferta atractiva y complementaria" junto con su propio servicio de streaming, por lo que mantendrán sus operaciones actuales del estudio, con lo que se incluye el estreno de películas en cines.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos— con títulos que definen la cultura como Stranger Things, K-Pop Demon Hunters y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor”.

¿HBO Max desaparecerá? Netflix compra Warner Bros. Imagen: Unsplash

¿A qué contenido tendrán acceso los usuarios?

Una vez que la compra supere los distintos obstáculos que pudiera llegar a enfrentar, los usuarios podrán disfrutar de un gran catálogo producido por Warner Bros.

Entre los títulos están:

The big bang theory

Los Soprano

Juego de tronos

La casa del dragón

El mago de Oz

Casablanca

La saga de Harry Potter

Además de los títulos que HBO Max está próximo a estrenar como:

El caballero de los siete reinos

Counting Crows

Como agua para chocolate (segunda temporada)

Industry (segunda temporada)

Harry Potter (nueva serie)

