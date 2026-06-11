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Minutos después del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, felicitó a la Selección Mexicana por su triunfo 2-0 contra la Selección de Sudáfrica, que marcó el arranque de la justa mundialista.
En redes sociales, Brugada Molina afirmó que desde el Zócalo, donde se llevó a cabo el Fan Fest, hasta cada barrio de la CDMX se vivió un partido inolvidable y lleno de orgullo.
“¡Hoy @miseleccionmx hizo historia en la Ciudad de México! Felicito con enorme orgullo a nuestra Selección Mexicana por regalarnos esta alegría histórica y demostrarle al mundo la grandeza de México dentro y fuera de la cancha. Desde el Zócalo hasta cada barrio, vivimos un partido inolvidable lleno de emoción, esperanza y orgullo nacional.
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¡Que viva nuestra afición, que viva nuestra ciudad y que viva México!”, escribió en su cuenta de X.
La mandataria capitalina vio la transmisión del partido desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
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Más temprano estuvo en las inmediaciones del Fan Fest del Zócalo donde dio la bienvenida a los miles de aficionados que se dieron cita desde la madrugada para apoyar a la Selección Mexicana.
vr/cr
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