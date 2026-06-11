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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la doble alerta por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 11 de junio en 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo se activó alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo, entre las 15:55 de la tarde y las 22:00 horas.
Además, se actualizó la alerta amarilla para las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza, en los que se esperan lluvias hasta las 22:00 de la noche.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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También hay alerta por vientos fuertes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este jueves 11 de junio en nueve alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
En esas alcaldías se prevén rachas de viento de 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 15:50 de la tarde y las 20:00 horas.
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vr/cr
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