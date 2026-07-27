Las autoridades de Michoacán y Sonora informaron del decomiso de un total de 143 máquinas tragamonedas en varios operativos realizados en los últimos días.

En Michoacán, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ejecutó 10 órdenes de cateo en distintos puntos del municipio de Uruapan, donde se aseguraron 49 máquinas tragamonedas (minicasinos) y narcóticos, además de la detención de una persona, en el marco de un operativo contra la extorsión y delitos contra la salud.

Las diligencias se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las colonias Ampliación San Francisco, San Luis, La Mora, Real de Santa Rosa, Periodismo, Movimiento Antorchista y Los Doctores, así como en un domicilio de la calle Mariano Matamoros, informó la FGE.

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En un comunicado precisó que en el inmueble de la calle Mariano Matamoros también se detuvo a un hombre, indentificado como Miguel Ángel “N”, de 32 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con lo incautado.

Este domingo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó del decomiso de otras 68 máquinas en Huandacareo, Michoacán.

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En Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) reportó que en coordinación con fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno aseguró en Nogales 26 máquinas tragamonedas, además de ocho cámaras tipo parásito —que son cámaras de vigilancia colocadas por grupos criminales—, ocho monitores y ocho equipos de cómputo.

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En un comunicado, la FGJES precisó que el pasado 21 de julio fueron retiradas 16 máquinas tragamonedas instaladas afuera de comercios, junto con tres cámaras parásito.

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Agregó que “en las colonias Héroes y El Mirador los agentes aseguraron otras 10 máquinas tragamonedas, ocho monitores y ocho CPU, equipos presuntamente utilizados para la operación de juegos de azar y casino”.

El jueves pasado, EL UNIVERSAL publicó que en el Estado de México, durante la Operación Dos de Bastos, se incautaron más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas, que son fuentes de financiamiento de grupos criminales, además de puntos de extorsión a comerciantes y un método para enganchar en los juegos de azar a menores de edad, que también corren el riesgo de ser reclutados.

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