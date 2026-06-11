Minutos antes del medio día inició la trasmisión en vivo de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, en el Parque de la Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón, lugar que se acondicionó como sede para el Festival Futbolero.

Algunos asistentes llegaron desde las ocho de la mañana para alcanzar un lugar para ver el partido México vs. Sudafrica y compartir la emoción con sus familiares y amigos.

Ángeles Acosta, maestra de educación especial de la Cuajimalpa acudió con su familia, alumnos y padres de los niños de la escuela donde imparte clases.

"Estamos muy contentos de estar aquí apoyando a nuestra selección en esta inauguracion del mundial 2026. Es una experiencia muy padre para nosotros y nuestros alumnos, para ellos es su primera experiencia", afirmó.

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Comentó que desde hace un mes se comenzaron a organizar para preparar sus alimentos para desayunar y poder llegar temprano para tener un buen lugar para disfrutar del partido, del cual confía que México será el ganador.

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"Va a ganar México 2-0 este día… Creemos que llegará a cuartos de final, octavos de final, con todo el esfuerzo, pero los apoyamos para que puedan llegar y ¡que viva México!", apuntó.

Mauricio Quintero y su hijo Sebastián llegaron al medio día pero ya no encontraron lugar para sentarse, por lo que decidieron regresar a casa para ver en partido en la televisión.

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"Venía esperanzado en verlo (el partido) pero sí hay algo de gente, pero además creo que no pensaron en los niños, porque no ven, no alguna manera que los puedas subir a un lado para ver, pero bueno, la intención fue buena", dijo.

Mauricio confía en que México ganará este jueves; sin embargo, prevé que nuevamente la Selección se quedará en el quinto partido.

LL