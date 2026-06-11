El telón se levanta para uno de los momentos más esperados del futbol mundial: el arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Tras cuatro años de espera, la máxima fiesta del balompié regresa con una edición histórica en la que México, junto a Estados Unidos y Canadá, se convierte en anfitrión de un torneo sin precedentes que captará la atención de millones de aficionados en todo el planeta.

La inauguración tendrá como escenario el emblemático Estadio Ciudad de México, un recinto cargado de historia que vuelve a colocarse en el centro del mundo. Después de una ceremonia inicial que promete ser memorable, la actividad en la cancha dará comienzo con la Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentando a Sudáfrica, en un duelo que marcará el inicio oficial de una Copa del Mundo que apunta a ser la más grande y espectacular de todos los tiempos.

El combinado nacional, arropado por su afición, parte como favorito para este encuentro, respaldado por los recientes resultados de ambas selecciones en duelos amistosos. México llega con confianza tras golear 5-1 a Serbia, mientras que el conjunto africano viene de empatar 1-1 frente a Jamaica.

El encuentro traerá inevitablemente a la memoria lo ocurrido en Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones se midieron en el partido inaugural y firmaron un empate 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo. En aquella ocasión, Siphiwe Tshabalala adelantó a los anfitriones al minuto 55, mientras que Rafael Márquez apareció al 79 para sellar la igualada en favor del ‘Tri’.

La fiesta previa a la inauguración de la Copa del Mundo en México

Universal Deportes 11:43 AM Alineación de México para el partido inaugural Portero: Raúl 'Tala' Rangel. Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Medios: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez. Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.



Universal Deportes 10:51 AM En imágenes, así se vive la fiesta mundialista en Calzada de Tlalpan

¡Alegría en las filas! 🏟️ 🇲🇽



Con sus mejores trajes, los aficionados que esperan ingresar al Estadio Ciudad de México para el partido inaugural del Mundial ya viven una jornada histórica.



📸 Maritza Villagómez | EL GRÁFICO. pic.twitter.com/vKK28PV88m — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 11, 2026

¡En dirección al Estadio Ciudad de México! 🏟️ 🇲🇽



Sobre la Calzada de Tlalpan desfilan aficionados de la Selección Mexicana entre cánticos de Cielito Lindo y tambores para encender la fiesta mundialista.



📸 Santiago Cadena y Luis Camacho | EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/Ibl71bcXQa — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 11, 2026

Universal Deportes 09:54 AM Así llegó la familia de Santiago Giménez al partido inaugural del Mundial

¡Hey, Santi! Aquí hay algo que te interesa 🇲🇽 ❤️



🏟️ Así llegó la familia del "Bebote" al Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial ante Sudáfrica. pic.twitter.com/BGIEJDuMtr — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 11, 2026

Universal Deportes 09:30 AM ¡Se abren las puertas del Estadio Ciudad de México!

🏟 Mientras esperan la apertura de puertas, la afición mexicana ya inicia la fiesta afuera del Estadio Ciudad de México. pic.twitter.com/mvbW5MpNJe — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 11, 2026

Universal Deportes 09:16 AM Figuras del futbol y de la presa internacional dijeron "presente" en la inauguración del Mundial

🎙️ “Que gane México”.



🔴 La leyenda Enrique Borja menciona que “somos anfitriones y haremos un papel extraordinario”, mientras firma autógrafos antes del partido inaugural de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/lnqc2d5Wd6 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 11, 2026

Universal Deportes 09:11 AM Las voces de los aficicionados de la Selección Mexicana, a horas del partido inaugural

¡Siempre sí consiguió boletos! 🤠 🇲🇽



Caramelo dice presente en el Estadio Ciudad de México para disfrutar del partido inaugural entre México y Sudáfrica.



👉 Pronostica que el Tricolor ganará 3-0 a los Bafana Bafana. pic.twitter.com/4mVcJebsOq — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 11, 2026

Universal Deportes 08:36 AM Este es el ambiente que se vive en las inmedaciones del Estadio Ciudad de México

¡Acceso exclusivo! ❌



🚄 Así va el ingreso al Tren Ligero en la estación Tasqueña, donde únicamente se permite entrada a los aficionados y personal acreditado para la inauguración de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/0dTOXrVD03 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 11, 2026

Minuto a minuto de México vs Sudáfrica; HOY, 11 de junio en la inauguración del Mundial de 2026