Universal Deportes | 11-06-26 | 08:38 | Actualizada | 11-06-26 | 08:38 |

El telón se levanta para uno de los momentos más esperados del futbol mundial: el arranque de la . Tras cuatro años de espera, la máxima fiesta del balompié regresa con una edición histórica en la que México, junto a Estados Unidos y Canadá, se convierte en anfitrión de un torneo sin precedentes que captará la atención de millones de aficionados en todo el planeta.

La inauguración tendrá como escenario el emblemático Estadio Ciudad de México, un recinto cargado de historia que vuelve a colocarse en el centro del mundo. Después de una ceremonia inicial que promete ser memorable, la actividad en la cancha dará comienzo con la Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentando a Sudáfrica, en un duelo que marcará el inicio oficial de una Copa del Mundo que apunta a ser la más grande y espectacular de todos los tiempos.

El combinado nacional, arropado por su afición, parte como favorito para este encuentro, respaldado por los recientes resultados de ambas selecciones en duelos amistosos. México llega con confianza tras golear 5-1 a Serbia, mientras que el conjunto africano viene de empatar 1-1 frente a Jamaica.

El encuentro traerá inevitablemente a la memoria lo ocurrido en Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones se midieron en el partido inaugural y firmaron un empate 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo. En aquella ocasión, Siphiwe Tshabalala adelantó a los anfitriones al minuto 55, mientras que Rafael Márquez apareció al 79 para sellar la igualada en favor del ‘Tri’.

La fiesta previa a la inauguración de la Copa del Mundo en México

Universal Deportes 11:43 AM

Alineación de México para el partido inaugural

Portero: Raúl 'Tala' Rangel.

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Medios: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez.

Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.


Universal Deportes 10:51 AM

En imágenes, así se vive la fiesta mundialista en Calzada de Tlalpan

Universal Deportes 09:54 AM

Así llegó la familia de Santiago Giménez al partido inaugural del Mundial

Universal Deportes 09:30 AM

¡Se abren las puertas del Estadio Ciudad de México!

Universal Deportes 09:16 AM

Figuras del futbol y de la presa internacional dijeron "presente" en la inauguración del Mundial

Universal Deportes 09:11 AM

Las voces de los aficicionados de la Selección Mexicana, a horas del partido inaugural

Universal Deportes 08:36 AM

Este es el ambiente que se vive en las inmedaciones del Estadio Ciudad de México

Minuto a minuto de México vs Sudáfrica; HOY, 11 de junio en la inauguración del Mundial de 2026

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