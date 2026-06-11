Madres y personas buscadoras se manifestaron durante la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol; tras cruzar puentes, avanzar en sentido contrario sobre Calzada de Tlalpan, los familiares de personas desaparecidas llegaron a la cercanía del Estadio Ciudad de México y alzaron la voz.

Las buscadoras llegaron al cerco que se montó afuera de la estación Textitlán, allí comenzaron a denunciar los casos de desaparición en la Ciudad de México, así como de otras entidades.

Una de las madres, María de Jesús, perdió a su hijo en Veracruz, a pesar de que ya encontró los restos, sigue exigiendo justicia por el caso y ahora acompaña a otras buscadoras.

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"Estoy aquí porque con ellas nos acompañamos y ayudamos a encontrar a nuestros hijos, por eso estamos aquí, juntas", dijo.

Marcha de las madres y padres de los 43 y estudiantes de Ayotzinapa, así como colectivos de familiares desaparecidos, pretendían marchar sobre la avenida Tlalpan. | Foto: Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL.

Luego, los colectivos cruzaron un puente peatonal y se unieron a un segundo grupo que avanzaba libremente sobre Calzada de Tlalpan, en sentido contrario al de los autos, rumbo al recinto deportivo.

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Al llegar a la última línea, en el Circuito Azteca, las buscadoras se detuvieron frente al cerco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), y allí, continuaron las denuncias.

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Realizaron un pase de lista de sus familiares desaparecidos y permanecieron en el lugar, mientras que dentro del estadio se registraba la inauguración.

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Antes de que terminara el partido, las madres y personas buscadoras se retiraron sobre una calzada totalmente cerrada al paso vehicular.

Detrás de ellas, un grupo de encapuchados y otros jóvenes causaron daños en mobiliario público; las madres se deslindaron de ellos más adelante.

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