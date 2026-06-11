Elementos de la Secretaría de Seguridad (SSC) realizaron un cerco para evitar el paso de colectivos de búsqueda que buscan llegar al Estadio Ciudad de México para que atiendan sus peticiones.

Las madres buscadores iniciaron su camino en la estación Xotepingo del Tren Ligero, y avanzaron sobre toda Calzada de Tlalpan hasta llegar a unos metros del Estadio Ciudad de México.

Unos metros antes de su llegada a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México derribaron la malla del Tren Ligero.

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Los colectivos de búsqueda arribaron con gritos de “¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos donde están?”, mientras la policía pide a los aficionados que se retiren del lugar.

Asimismo, los colectivos aventaron cempasúchil a los policías que resguardan la entrada al Estadio Ciudad de México; hasta el momento continúa el cerco y no se registran agresiones.

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