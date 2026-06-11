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Colectivos y familiares de personas desaparecidas realizaron ayer la jornada Iluminemos la búsqueda en inmediaciones del Estadio Ciudad de México.
La tarde-noche antes de la inauguración de la justa deportiva, los manifestantes se congregaron sobre Calzada de Tlalpan vestidos de blanco o portando playeras verdes (simulando las de la Selección), con el número de desaparecidos; llevaron velas, imágenes de sus familiares desaparecidos y pancartas.
“No es que estemos en contra del deporte, pero se han invertido millones de pesos o dólares en una fiesta mundialista cuando tenemos 133 mil desaparecidos, la mayoría por crimen organizado, por inseguridad y no hay dinero que alcance para hacer investigación y localizar a nuestros hijos”, comentó Vanessa Gámez, mamá de Ana Amelí, desaparecida en el Ajusco.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la CDMX y de otras entidades informaron que hoy también se manifestarán desde las siete de la mañana. Partirán de la estación Registro Federal del Tren Ligero rumbo a la Última Milla del Estadio Ciudad de México.
En una conferencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), indicaron que hoy realizarán a las ocho de la mañana un mitin frente al estadio y posteriormente una cascarita en avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico.
Una segunda cascarita se llevará a cabo en el Antimonumento en Paseo de la Reforma, a las 10 de la mañana, así como un mitin en el Ángel de la Independencia.
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“Pedimos toda la seguridad que se nos merece y el respeto también”, expresó Jacqueline Palmeros, madre buscadora.
Edomex se suma
Madres Buscadoras del Estado de México también se sumarán hoy a las protestas, para exigir que las desapariciones sean tratadas como una propiedad nacional.
Narayani Ramírez, del colectivo Lirios Buscadores, puntualizó que llegarán a las ocho de la mañana desde el parque Avante, hacia el Estadio Ciudad de México, para ahí unirse a otros grupos.
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“No estamos en contra del futbol ni de que se disfrute el deporte, estamos en contra de que se pretenda ocultar la crisis humanitaria detrás”, indicó.
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