El cierre del servicio del Tren Ligero debido a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomó por sorpresa a capitalinos y turistas que van hacia el sur de la Ciudad de México, quienes tienen que caminar por Calzada de Tlalpan para llegar a sus destinos.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que en la entrada de la terminal Tasqueña del Tren Ligero, un policía se encuentra orientando a la ciudadanía a caminar a la siguiente estación (Las Torres) y que ahí les informarán sobre el servicio del transporte eléctrico.

No obstante, al llegar a Las Torres, los usuarios se encuentran con la estación cerrada, y sin ninguna autoridad o trabajador que pueda orientar a las personas sobre cómo continuar su recorrido hacia Xochimilco con algún método de transporte.

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Cierre del Tren Ligero toma por sorpresa a capitalinos y turistas; usuarios caminan por Tlalpan ante falta de servicio. Foto: Leonardo Lugo

Por ello, varias personas se encuentran divagando sobre Calzada de Tlalpan –misma que se encuentra cerrada desde Tasqueña– esperando que haya algún servicio de apoyo; sin embargo, policías de tránsito que se encuentran cerrando el paso, informaron a la ciudadanía que la única manera de avanzar es caminando, debido a las manifestaciones de la CNTE.

Usuarios expresan su descontento

Eliseo Martínez, uno de los usuarios que pretendía subir al Tren Ligero, contó que es un “relajo” la situación de la L2 del Metro y el Tren Ajolote, y lamentó que no haya quien oriente a la ciudadanía, ya que debe hacer el doble de tiempo para llegar a su hogar en Xochimilco.

“Por el problema que se viene del mundial, el Tren Ligero y en la Línea 2 no hay servicio (…) está cerrado, no hay servicio y ahorita voy a preguntar al paradero para el transporte. Ahorita pierdo mínimo unas dos horas para llegar a Xochimilco, y antes si estaba tranquilo me hacía 3/4 de hora”, expresó.

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Cierre del Tren Ligero toma por sorpresa a capitalinos y turistas; usuarios caminan por Tlalpan ante falta de servicio. Foto: Leonardo Lugo

Mientras que sobre Calzada de Tlalpan, una familia que vino de Sonora para conocer el Estadio Ciudad de México, se encontró con el cierre del Tren Ligero, por lo que mencionaron que para llegar al recinto tendrán que hacer de travesía al menos una hora y media.

Los hermanos –junto a sus padres– señalaron que actualmente se están hospedando en Chapultepec, y que que han usado de todo tipo de transporte –Metro, Metrobús y taxi– y aún así no han podido llegar al Estadio Ciudad de México; pero aseguraron que vale la pena para vivir el ambiente mundialista.

“Hemos tomado Metro, tomado dos Uber y es que vivimos en Chapultepec. En el Tren Ligero nos dijeron que no funcionaba y ahora vamos a caminar como hora y media, se entiende (problema de movilidad) porque es el Mundial”, relató un hermano.

LL