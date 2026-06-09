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El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que la operación del Tren Ligero registra afectaciones debido a la presencia de manifestantes de la CNTE en la zona sur de la Ciudad de México.
¿Cuáles son las estaciones afectadas?
Por ello, las estaciones El Vergel, Estadio Azteca y Huipulco permanecen cerradas de manera temporal, por lo que no se permite el ascenso ni descenso de pasajeros en esos puntos
El servicio del Tren Ligero continúa operando en ambos sentidos entre Tasqueña y Xochimilco, aunque los convoyes atraviesan las estaciones afectadas sin realizar paradas para el ingreso o salida de usuarios.
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CNTE llegará a Tasqueña
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que –este martes– manifestantes de la CNTE se reunirán en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro después de las 10:00 horas.
Por ello, ofreció de alternativas viales:
- Calzada De Tlalpan
- Avenida División del Norte
- Avenida Río Churubusco
- Ejes 8 y 7 Sur
Al momento, integrantes de la CNTE comienzan a concentrarse sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Las Torres del Tren Ligero (a una calle de Tasqueña), para exigir atención a sus demandas.
LL
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