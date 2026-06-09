Con un parque vehicular compuesto por 60 unidades y una inversión de mil 200 millones de pesos, este martes arrancó operaciones la línea Cero del Trolebús o “Ruta del Chapulín” que conectará a miles de usuarios desde el Cetram Chapultepec hasta Ciudad Universitaria, en el sur de la capital.

A diferencia de las unidades habituales de este medio de transporte, los trolebuses de esta línea llevan la figura de un chapulín en los costados.

Esta línea operará a lo largo de 22 kilómetros, lo que permitirá dar servicio a usuarios de alcaldías de la zona poniente de la CDMX (Cuauhtémoc, Muguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán), en beneficio de unas 60 mil personas diariamente.

Se trata de unidades 100% eléctricas de 12 metros de longitud, que estarán operadas por la empresa COREPSA —encargada de la operación de 42 unidades— y por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) que operará las 18 restantes.

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Inauguración de la línea cero del trolebús “chapulín”. El transporte irá desde Chapultepec hasta Ciudad Universitaria. Al evento asistieron Clara Brugada y otras autoridades de la Ciudad de México. Foto: Santiago Cadena El Universal

Al dar el banderazo de salida a las nuevas unidades, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que al igual que el chapulín, especie emblemática del Valle de México, esta ruta “salta barreras” de movilidad en el poniente de la CDMX.

Detalló que con la suma de esta ruta Cero y la línea 14 o “Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales” que entregará más tarde este mismo martes, suma una inversión de mil 600 millones de pesos para la electromovilidad.

Cada unidad cuenta con código de color, con asientos rosas para mujeres; y pueden circular hasta 75 kilometros sin estar conectados a la catenaria, lo que da ventajas a los operadores.

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Inauguración de la línea cero del trolebús “chapulín”. El transporte irá desde Chapultepec hasta Ciudad Universitaria. Al evento asistieron Clara Brugada y otras autoridades de la Ciudad de México. Foto: Santiago Cadena El Universal

Chatarrizarán 72 autobuses con llegada de Línea del Chapulín

Como parte de la llegada de esta ruta, la empresa Corepsa se encargará de chatarrizar 72 unidades del transporte concesionado (autobuses) que circulaban por la capital, los cuales se transformarán en 42 de los trolebúses que conforman la flotilla de esta Línea Cero.

Desde el Cetram Chapultepec, el director general del STE, Martín Lopez Delgado, explicó que esta flotilla permitirá hacer trayectos desde Chapultepec a CU en 53 minutos, con intervalos de dos minutos de llegada entre cada unidad.

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Inauguración de la línea cero del trolebús “chapulín”. El transporte irá desde Chapultepec hasta Ciudad Universitaria. Al evento asistieron Clara Brugada y otras autoridades de la Ciudad de México. Foto: Santiago Cadena El Universal

Para la adquisición de estas unidades, la administración capitalina hizo una inversión de 800 millones de pesos, mientras que la empresa Corepsa invirtió 378 millones de pesos para la chatarrización y sustitución de sus unidades.

Al respecto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que esta línea del Trolebús permitirá conectar a los usuarios con las líneas 1, 7, 9 y 12 del Metro; líneas 1, 2 y 7 del Metrobús; y todas las líneas del Trolebús.

LL